Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak kredi kartı azami akdi ve gecikme faiz oranlarını duyurdu. TCMB'nin yayımladığı verilere göre, ağustos ayındaki faiz seviyelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi ve yılbaşından bu yana uygulanan referans oranlar eylül ayında da korundu.

Kredi kartı alışverişlerinden kaynaklanan borçlara uygulanacak faiz oranları, ekstredeki dönem borcunun büyüklüğüne göre kademelendirilmeye devam ediyor. Dönem borcu 30 bin liranın altında kalan kullanıcılar için aylık azami akdi faiz yüzde 3,25, gecikme faizi ise yüzde 3,55 olarak uygulanacak. Borç tutarı 30 bin lira ile 180 bin lira arasında olan kartlarda ise akdi faiz yüzde 3,75, gecikme faizi yüzde 4,05 seviyesinde sabit kaldı.

BORÇ TUTARI ARTTIKÇA FAİZ ORANI YÜKSELİYOR

Ekstre borcu 180 bin liranın üzerine çıkan bireysel kredi kartı kullanıcıları, en yüksek dilim olan yüzde 4,25 azami akdi faiz ve yüzde 4,55 gecikme faizi ile karşılaşacak. Ticari amaçlı kullanılan kurumsal kredi kartlarında ise dönem borcu miktarına bakılmaksızın doğrudan bu en üst limitler geçerli olacak.

NAKİT ÇEKİM VE KMH İŞLEMLERİNDE DURUM NE?

Kredi kartından yapılan nakit avans çekimleri ile kredili mevduat hesabı (KMH) kullanımlarında da eylül ayında bir güncelleme yapılmadı. Bu işlemlerde aylık azami akdi faiz yüzde 4,25, azami gecikme faizi ise yüzde 4,55 olarak tahsil edilecek. Tüketicilerin, daha düşük faiz dilimlerinden yararlanabilmesi için ekstre borçlarını 30 bin ve 180 bin liralık kritik eşiklerin altında tutmaları finansal maliyetlerini yönetmeleri açısından önem taşıyor.