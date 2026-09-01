Antalya'nın Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında yeni bir tesisin inşasına başlandı. Mülkiyeti Kepez Belediyesi'ne ait park alanında, hayırsever Recep Balık'ın finansal katkılarıyla hayata geçirilecek semt evinin temeli için tören düzenlendi.

Törende söz alan Gündoğdu Mahalle Muhtarı Ceyhan Çelik ve projeyi üstlenen Recep Balık, tesisin bölge halkına sağlayacağı faydalara dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise bölgenin en önemli eksiklerinden birinin giderildiğini belirterek, hayırsever aileye şükranlarını sundu.

KEPEZ'DE PROJE HEDEFLERİ NE DURUMDA?

Başkan Kocagöz'ün törende yaptığı açıklamalara göre, ilçe genelinde planlanan 105 projenin 60'ı tamamlandı. Mahalle bazlı ek çalışmalarla birlikte hayata geçirilen toplam proje sayısının 129'a ulaştığı bildirildi. Nüfus bakımından 55 ilden daha büyük bir ilçeyi yönettiklerini hatırlatan Kocagöz, bu yoğunluğun getirdiği sorumlulukla her kesime yönelik hizmet üretmeye devam edeceklerini aktardı.

YENİ SEMT EVİ HANGİ İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK?

Semt evleri, özellikle nüfusu hızla artan büyük metropol ilçelerinde vatandaşların taziye, kültürel etkinlik ve sosyal dayanışma gereksinimlerini tek merkezde karşılayan yapılar olarak önem taşıyor. Seyhan Caddesi 2469

Sokak üzerinde konumlandırılan tek katlı yeni tesis de bu yerel yönetim stratejisine uygun olarak inşa ediliyor. Yaklaşık 400 metrekarelik kapalı alana sahip olacak yapıda, 150 ve 250 metrekare büyüklüğünde iki ayrı salon yer alacak.