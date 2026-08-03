Edirne’de belediye başkanlarının art arda verdiği istifalar, kentin yerel yönetim haritasını değiştirdi. Merkez ve ilçelerde CHP üyesi olarak görev yapan son belediye başkanlarının da ayrılmasıyla partinin kent genelinde belediye başkanı kalmadı.

Son ayrılıklarda Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden ve Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin’in Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti’ye geçtiği bildirildi. Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve Lalapaşa Belediye Başkanı Sezgin Geldi ise görevlerini bağımsız sürdürme kararı aldı.

AYRILIKLAR TEK GÜNDE BAŞLAMADI

Edirne’deki siyasi değişim, son açıklamalardan önce başlayan bir süreç sonunda ortaya çıktı. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ın haziran ayında CHP üyeliğinden ayrılmasının ardından bazı ilçe ve belde belediye başkanları da partiyle yollarını ayırdı.

Temmuz ayının son günlerinde Edirne merkez, Havsa, Uzunköprü, Yenimuhacir, Küplü ve Yenikarpuzlu belediye başkanlarının Yeni Parti saflarına katıldığı açıklandı. Enez, Süloğlu ve Lalapaşa belediye başkanlarının bağımsız kalma kararıyla CHP’nin kentte belediye başkanlığı düzeyindeki temsili sona erdi.

2024 SEÇİMLERİNDE MERKEZİ CHP KAZANMIŞTI

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde Filiz Gencan Akın, Edirne Belediye Başkanlığını yüzde 46,67 oy oranıyla kazanmıştı. AK Parti adayı Belgin İba yüzde 42,49’da kalırken iki aday arasındaki fark 3 bin 300 oy olmuştu.

Aynı seçimlerde CHP; Havsa, Enez, Süloğlu, Lalapaşa ve Keşan belediye başkanlıklarını da kazanmıştı. Uzunköprü’de İYİ Parti adayı olarak seçilen Ediz Martin ise daha sonraki süreçte CHP’ye katılmıştı.

BELEDİYE YÖNETİMLERİ GÖREVLERİNİ SÜRDÜRECEK

Belediye başkanlarının parti değiştirmesi veya bağımsız kalması, belediye başkanlığı görevlerinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Başkanlar, seçildikleri görev süreleri boyunca belediye meclislerindeki yeni siyasi dağılımla birlikte çalışmalarını sürdürecek.

Toplu ayrılıklar sonrasında gözler, Edirne Belediye Meclisi ile ilçe ve belde meclislerindeki üye dağılımına çevrildi. Parti değiştiren meclis üyelerinin sayısı; bütçe, imar ve yatırım kararlarında oluşacak yeni çoğunluklar açısından belirleyici olacak.

ÇOK PARTİLİ DÖNEMDE İLK KEZ YAŞANDI

Edirne, uzun yıllardır CHP’nin güçlü olduğu iller arasında yer alıyordu. Son istifaların ardından çok partili siyasi hayata geçilmesinden bu yana ilk kez kent genelinde CHP üyesi bir belediye başkanının bulunmadığı bir tablo ortaya çıktı.

Yerel yönetimlerdeki değişimin belediye hizmetlerine, meclis gruplarına ve kentteki siyasi teşkilatlanmaya nasıl yansıyacağı önümüzdeki dönemde netleşecek.