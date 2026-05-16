Bristol'den Antalya'ya dün saat 18.40'ta havalanan SunExpress Havayolları'na ait yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra bomba ihbarı aldı. Edinilen bilgilere göre, XQ-585 sefer sayılı uçak güvenlik prosedürleri gereği rotasını değiştirerek Londra Stansted Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

TC-SRG kuyruk tescilli uçağın piste teker koymasının ardından havalimanı ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Apronda bekletilen uçağın hem yolcu kabininde hem de kargo bölümünde detaylı arama çalışmaları yürütüldü.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Güvenlik güçlerinin uçak içerisinde yaptığı kapsamlı incelemeler sonucunda herhangi bir şüpheli pakete veya tehlikeli maddeye rastlanmadı. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, ihbarın tamamen asılsız olduğu tespit edildi ve uçuş güvenliğini tehdit eden bir durumun bulunmadığı kesinleşti.

ANTALYA UÇUŞLARINDA GÜVENLİK PROSEDÜRÜ NASIL İŞLİYOR?

Havacılık kuralları gereği, asılsız dahi olsa uçuş sırasında yapılan tüm ihbarlar en üst düzey tehdit kabul edilerek en yakın uygun havalimanına acil iniş yapılmasını zorunlu kılıyor. Özellikle İngiltere üzerinden Antalya ve Alanya bölgesine tatil veya yerleşim amacıyla gelen yolcuların yoğun olarak kullandığı bu hatlardaki asılsız ihbarlar, planlanan uçuşlarda geçici operasyonel aksaklıklara neden olabiliyor. Bölgedeki turizm hareketliliği ve havalimanı transfer süreçleri açısından bu tür havacılık güvenlik adımları kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.