Isparta’da yaşanan olay, aynı aileden peş peşe gelen iki ölüm haberiyle büyük üzüntü yarattı. İnşaatta çalışırken asansör boşluğuna düşen Mustafa Yıldırım yaşamını yitirirken, ağabeyi Osman Yıldırım’ın da yaşadığı acıya dayanamayarak kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

İNŞAATTA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Olay, Isparta’daki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre inşaat işçisi Mustafa Yıldırım, çalışma sırasında dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Ağır yaralanan Yıldırım için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan işçi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Doktorların müdahalesine rağmen Mustafa Yıldırım’ın kurtarılamadığı öğrenildi. 50 yaşındaki işçinin ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

KARDEŞİNİN ACISINA DAYANAMADI

Bir başka acı haber ise kısa süre sonra geldi. Kardeşinin ağır yaralandığını öğrenen Osman Yıldırım’ın, yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Osman Yıldırım da yaşamını yitirdi. Aynı aileden peş peşe gelen iki ölüm haberi bölgede büyük üzüntü oluşturdu.

İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti başlığıyla gündeme gelen olay sonrası iş güvenliği önlemleri yeniden tartışma konusu oldu.