İYİ Parti'nin 2017 yılındaki kurucu İstanbul İl Başkanı Ersin Beyaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Beyaz'ın ayrılık kararının ardından, Edirne teşkilatında da iki üst düzey yöneticinin görevlerini bırakması siyasette yankı uyandırdı. AA'nın aktardığına göre, istifaların farklı gerekçelere dayandığı belirtildi.

Ersin Beyaz, ayrılık kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, partinin kuruluşundaki güçlü iddiaların beklenen etkiyi yaratamadığını savundu. Değişen toplumsal ve siyasal ihtiyaçlara yanıt verecek yeni bir vizyon üretilemediğini belirten Beyaz, mevcut siyasi anlayışın sürdürülmesine öncelik verildiğini ifade etti. Temsil edilen değerler ile parti işleyişi arasındaki makasın giderek açıldığını vurgulayan siyasetçi, inandığı ilkelerle mevcut gerçeklik arasındaki uyumsuzluğun İYİ Parti çatısı altında siyasete devam etmesini imkansız kıldığını dile getirdi.

EDİRNE TEŞKİLATINDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Beyaz'ın istifasıyla eş zamanlı olarak Edirne'den de görevden ayrılma haberleri geldi. İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı İlkay Kuş ile Divan Kurulu Üyesi ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Bahar Yüknü görevlerini bıraktı. İki yöneticinin istifa dilekçelerini İYİ Parti İl Başkanı Hasan Hakan Şahin'e sunduğu öğrenildi.

İSTİFALARIN GEREKÇESİ NE OLDU?

Edirne İl Başkanı Hasan Hakan Şahin, yaşanan ayrılıkların parti üyeliğinden değil, yalnızca yönetim kademelerinden olduğunu açıkladı. Şahin, İlkay Kuş'un Kırklareli'ne taşınması, Bahar Yüknü'nün ise artan iş yoğunluğu sebebiyle bu kararı aldığını bildirdi. Her iki ismin de parti çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Şahin, kurucu üyelerin teşkilat için kıymetli olduğunu sözlerine ekledi. İYİ Parti genelinde son dönemde yaşanan bu tarz kadro değişimleri ve ideolojik ayrılıklar, teşkilatların seçim sonrası yeniden yapılanma sürecindeki dalgalanmalar olarak kamuoyunda yakından takip ediliyor.