Bayburt'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle 18 Mayıs 2026 tarihinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından biri olan 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı, mayıs ayının ortasında yağan karla birlikte yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağmur gün boyu aralıklarla devam ederken, yüksek rakımlı bölgelerde hava sıcaklığındaki ani düşüş kar yağışına dönüştü. Bölgeden geçen sürücüler, kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması üzerine trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Özellikle ağır vasıta şoförleri, bahar aylarında karşılaştıkları bu kış manzarası karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi. Güzergahı kullanan tır şoförü Yıldıray Ata, yağan karın şiddetine dikkat çekerek bu yıl bölgeye yazın geç geleceğini ifade etti.

MAYIS AYINDA KAR YAĞIŞI NORMAL Mİ?

Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan yüksek rakımlı geçitlerde mayıs ayında görülen kar yağışları, ani soğuk hava dalgalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, 2 bin metrenin üzerindeki rakımlarda ilkbahar sonuna kadar bu tür meteorolojik olayların lojistik geçişleri doğrudan etkileyebildiğini belirtiyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, Bayburt ve çevresini kapsayan kuzey bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı yayımlandı. Yetkililer, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü yağışların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabileceğini bildirerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.