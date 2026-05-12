Kırıkkale’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, genç bir kadının hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Kontrolden çıkan otomobilin park halindeki çekiciye ve ardından trafik levhasına çarpması sonucu araçtan fırlayan Eda Taşkın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı İtfaiye Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan 71 ADU 941 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç önce park halindeki 71 AEM 052 plakalı çekiciye, ardından yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

ARAÇTAN FIRLADILAR

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Eda Taşkın ile O.A. araçtan savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eda Taşkın, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. O.A.’nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Otomobilin neden kontrolden çıktığı ve kazanın kesin sebebi yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

Gece saatlerinde yaşanan bu kaza, aşırı hız ve kontrol kaybının trafik güvenliği açısından ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

