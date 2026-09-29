İSTANBUL’DA bir camide yatsı namazı sırasında çıkan tartışmada ruhsatlı silahıyla havaya 4 el ateş açan Alper M.Ç. (41) ile tartıştığı Servet A. (38), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın, iki kişinin yan yana namaz kıldığı sırada Servet A.’nın Alper M.Ç.’nin namaz kılma şeklini beğenmemesi üzerine başladığı öğrenildi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yatsı namazı sırasında yan yana namaz kılan Alper M.Ç. ile Servet A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alper M.Ç., ruhsatlı silahını çıkararak havaya 4 el ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifade işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

‘BANA SEN KAFİRSİN DİYEREK SALDIRDI’

Medikal satış işi yaptığı öğrenilen Alper M.Ç., emniyetteki ifadesinde Servet A.’yı daha önceden tanımadığını belirtti.

Alper M.Ç.’nin, yanında namaz kılan kişinin bir anda yüzüne tükürmeye başladığını söyleyerek, “Bana sen kafirsin diyerek saldırdı. Onu korkutmak için ruhsatlı silahı çekerek havaya ateş açtım” dediği öğrenildi.

NAMAZ KILMA ŞEKLİNİ BEĞENMEMİŞ

Servet A.’nın ise ifadesinde, yanında namaz kılan Alper M.Ç.’nin namaz kılma şeklini beğenmediğini ve bu nedenle tartıştığını anlattığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Alper M.Ç. ile Servet A. adliyeye sevk edildi.