Tam altın (ata altın) bugün 31 Mart 2026 itibarıyla serbest piyasada yaklaşık 27.200 TL alış, 27.650 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Düne göre sınırlı bir yukarı yön var; fiyatlamada jeopolitik risk başlığı öne çıkıyor.

Petrol tankerine yönelik saldırı haberi, piyasaların “riskten kaçış” refleksini yeniden gündeme taşıdı. Enerji arzına dair endişeler arttığında, yatırımcıların bir kısmı geleneksel güvenli limanlara yöneliyor ve bu eğilim tam altın tarafında da daha sık fiyat güncellemesi olarak hissediliyor.

Alanya’da özellikle turizm sezonu yaklaşırken kuyumcularda hareketlilik artıyor. Tam altın, hem düğün geleneğinde “tam” tercih edenler hem de uzun vadeli birikim düşünenler için vitrinlerin en çok sorulan ürünlerinden biri.

Bazen insanın aklına şu da geliyor: Aynı altın, aynı gün, aynı şehir… ama fiyatlar neden bu kadar değişiyor.

TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR (31 MART 2026)

Tam altın bugün yaklaşık 27.200 TL alış ve 27.650 TL satış bandında. Gün içinde banka/serbest piyasa ekranları ile kuyumcu vitrini arasında fark oluşabiliyor; bu nedenle “tam altın fiyatı bugün ne kadar” sorusunun yanıtı, nereden bakıldığına göre değişiyor.

Jeopolitik gelişmelerin etkisi, altın tarafında genelde iki kanaldan hissediliyor: risk algısı ve kur beklentisi. Petrol tankerine saldırı gibi haberler enerji fiyatlarını etkileyebildiği için enflasyon beklentileri de dalgalanıyor; bu da altın talebini canlı tutabiliyor.

Alanya’da yerel kuyumcular, özellikle öğleden sonra yoğunluğunda fiyatları daha sık güncelleyebiliyor. Turist trafiğinin ve TL likiditesinin gün içindeki ritmi, vitrinde görülen rakamları etkileyen pratik bir unsur.

TAM ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI NEDEN FARKLI

Tam altın alış-satış makası bugün yaklaşık 450 TL civarında. Bu fark, kuyumcunun stok maliyeti, işçilik/ambalaj, sigorta ve anlık piyasa oynaklığı gibi kalemlerden besleniyor.

Ata altın, standart ağırlık ve saflıkta olduğu için “ürün” olarak daha net bir çerçeve sunuyor. Yine de makasın genişlediği günlerde, aynı bütçeyle alım yapmak isteyenler daha düşük satış makası veren noktaları arıyor.

Bazı kuyumcuların aynı gün içinde iki kez fiyat değiştirmesi şaşırtıcı değil. Çünkü altın fiyatı sadece sabah belirlenip akşama kadar sabit kalan bir etiket değil; özellikle risk haberleri geldiğinde ekranlar hızlı tepki veriyor.

ALANYA’DA TAM ALTIN FİYATI NEDEN İNTERNETTEN FARKLI

Alanya’da tam altın fiyatı, internette görülen “teorik” rakamlardan daha farklı olabilir. Çünkü internet fiyatları çoğu zaman anlık piyasa göstergesidir; kuyumcu fiyatı ise fiziki ürünün tedarik, işletme ve nakit yönetimi maliyetlerini de içerir.

Turizm kentlerinde fiziki altın talebi dönemsel sıçramalar yaşayabiliyor. Sezon öncesi düğün alışverişi, yaz aylarında hediye amaçlı alımlar ve yurt dışından gelenlerin “fiziki altın” tercihi, vitrindeki arz-talep dengesini gün gün değiştirebiliyor.

Bir de şu var: aynı cadde üzerinde iki dükkân arasında bile fark çıkabiliyor. Çünkü her işletmenin stok devir hızı ve maliyeti farklı.

ATA ALTIN YATIRIM İÇİN UYGUN MU

Ata altın, Türkiye’de uzun yıllardır “birikim altını” olarak görüldüğü için yatırım amaçlı talebi güçlü bir üründür. Tam altın yatırım değeri, en çok da likidite (kolay alınıp satılabilme) ve tanınırlık avantajından geliyor.

Yatırımcı açısından kritik nokta, alım anındaki satış makasıdır. Kısa vadede al-sat düşünülüyorsa, makas maliyeti getiriyi zorlayabilir; daha uzun vadeli birikimde ise fiyat dalgalanmaları ve risk gündemi daha belirleyici olur.

Alanya’da küçük yatırımcılar genelde “fiziki altın elde dursun” yaklaşımını seviyor. Ancak saklama ve güvenlik konusu da işin ayrılmaz parçası.

TAM ALTIN KOLEKSİYON DEĞERİ VAR MI

Tam altın koleksiyonculuk tarafında da ilgi görüyor; özellikle iyi kondisyonda, çiziksiz ve darphane baskısı net ürünler daha çok tercih ediliyor. Koleksiyon değeri, çoğu zaman altının ham değerinden ziyade ürünün kondisyonu, yılı ve piyasadaki bulunabilirliğiyle ilişkilendiriliyor.

Koleksiyon amaçlı alımlarda, ürünü fiziksel olarak görerek almak önemli. Poşeti/ambalajı zarar görmüş, yüzeyi yıpranmış ya da sonradan işlem görmüş hissi veren ürünler, yeniden satışta daha zor fiyat bulabiliyor.

Koleksiyon tarafında tek bir doğru yok; kimi yatırımcı “en temiz ürün”ü arıyor, kimi ise sadece güvenilir yerden alıp standart ata altınla yoluna devam ediyor. Bu noktada…

TAM ALTIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Tam altın alırken ilk bakılacak konu, ürünün güvenilir kaynaktan alınması ve alış belgesinin saklanmasıdır. Alanya’da kuyumcudan alım yapanlar için en pratik güvence, her zaman kayıtlı satış ve net fiyat bilgisidir.

Alış-satış makasını sorun ve gün içi değişim olup olmadığını öğrenin

Ürünün kondisyonunu kontrol edin (ezik, çizik, deformasyon)

Ambalaj/sertifika ve fatura bilgisini mutlaka alın

Satışta hangi fiyattan bozulacağı ve kesinti olup olmayacağını baştan konuşun

Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde fiyatlar hızlı oynayabildiği için, “tam altın bugün kaç TL” sorusunun yanıtı gün içinde değişebilir. Bu nedenle alım yapmadan hemen önce güncel rakamı teyit etmek, özellikle Alanya’da yoğun saatlerde daha da önemli hale geliyor.