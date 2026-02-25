LOCA 20 BİN LİRA

Kulüpten yapılan duyuruya göre bilet fiyatları şu şekilde:

Loca (1 kişi): 20.000 TL

Kuzey VIP Tribünü: 10.000 TL

Corendon Airlines Maraton Tribünü: 3.000 TL

Corendon Airlines Kuzey Kale Arkası Tribünü: 1.900 TL

Güney Kale Arkası Tribünü: 1.900 TL

Misafir Tribünü: 2.470 TL

LOCA VE VIP SATIŞLAR KULÜPTEN

Açıklamada, loca ve VIP bilet satış işlemlerinin yalnızca kulüp tarafından yapılacağı belirtildi. Loca ve VIP bileti almak isteyen taraftarların, hafta içi 09.00–17.00 saatleri arasında kulübün bilet sorumlusu ile iletişime geçebileceği ifade edildi.

OBA'DA BÜYÜK ATMOSFER

Kupada üst tur hedefleyen turuncu-yeşilliler, güçlü rakibi karşısında taraftar desteğini arkasına almayı amaçlıyor. Oba Stadyumu’nda oynanacak mücadelede tribünlerin tamamen dolması beklenirken, Alanyaspor cephesi taraftarını takıma destek olmaya davet etti. Ziraat Türkiye Kupası’nda kritik öneme sahip karşılaşmada gözler 3 Mart Salı akşamı Oba’da olacak. Cemali AYDINOĞLU