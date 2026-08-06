Trabzonspor’un yeni transferi Mohamed Salah, Papara Park’ta düzenlenen görkemli imza töreniyle bordo-mavili taraftarların karşısına çıktı. Stadyumu saatler öncesinden dolduran on binlerce taraftarlar Salah’ı, meşaleler yakıp, sevgi gösterileriyle karşıladı. Dev organizasyonda Mohamed Salah, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yeşil sahada tur atarak taraftarları selamladı. Mohamed Salah, Papara Park'taki imza töreninde 30 bini aşkın taraftar ile bir araya geldi.

Coşkulu taraftara seslenen Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum. Böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. Trabzonspor ile kupalar kazanmak için buradayım. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum” dedi.

Papara Park’ı dolduran taraftarlara seslenen Başkan Ertuğrul Doğan, organizasyona katılanlara teşekkür ederek “Dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun. Teker teker hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için” ifadelerini kullandı.

Tribünler, Başkan Ertuğrul Doğan’a “Büyük başkan” tezahüratıyla karşılık verirken, hoparlörlerden ise ‘Allah Allah Muhammed Salah’ adlı şarkı çalındı. Bordo-mavili taraftarlar kendisine 3’lü çektiren Salah’a ‘Ya Allah Bismillah Muhammed Salah’ tezahüratlarında bulundu.

Selamlamanın ardından Salah kendisini bordo-mavililere bağlayan 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.