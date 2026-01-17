Süper Lig’de sezonun ikinci yarısı bugün (17 Ocak Cumartesi) oynanacak maçlarla başlıyor. Gözler Oba Stadyumu'nda oynanacak dev maça çevrildi. Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray ve Beşiktaş kimle oynuyor? İşte güncel ve detaylı fikstür.

Süper Lig’de verilen aranın ardından futbol heyecanı kaldığı yerden, çok daha yüksek bir tansiyonla devam ediyor. Ligin 18. haftasıyla start alacak ikinci yarıda, Alanya halkını ve turuncu-yeşilli camiayı "dev bir sınav" bekliyor. Şampiyonluk yarışının en iddialı ekiplerinden Fenerbahçe, Pazar günü Alanya'ya konuk oluyor. Yanlış bilinenin aksine Alanyaspor bu hafta deplasmanda değil, kendi evinde taraftarı önünde kritik bir viraja giriyor.

ALANYA OBA'DA NEFESLER TUTULACAK: RAKİP FENERBAHÇE

Alanya’da haftanın en çok konuşulan konusu Pazar akşamı oynanacak karşılaşma. Temsilcimiz Corendon Alanyaspor, 18 Ocak Pazar günü saat 20:00’de Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Teknik heyetin "mutlak puan" parolasıyla hazırladığı bu zorlu mücadele, hem alt sıralardan uzaklaşmak hem de ikinci yarıya moralli başlamak adına hayati önem taşıyor. Oba Stadyumu'nun tamamen dolması beklenirken, maçın biletlerine yoğun ilgi olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY AÇILIŞI BUGÜN YAPIYOR

Süper Lig'de 18. haftanın perdesi bugün (Cumartesi) açılıyor. Zirvenin sahibi Galatasaray, saat 20:00'de evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıya kayıpsız başlayarak rakiplerine mesaj verme peşinde. Günün diğer maçında ise Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ PAZARTESİ SAHNEDE, TRABZON KOCAELİ DEPLASMANINDA

Haftanın diğer kritik maçlarında ise Trabzonspor, Pazar günü ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise haftanın kapanış maçında Pazartesi akşamı Kayserispor'u ağırlayacak.

İŞTE 18. HAFTA (17-19 OCAK) GÜNCEL MAÇ PROGRAMI

17 Ocak Cumartesi (Bugün):

17:00 - RAMS Başakşehir vs. Fatih Karagümrük

20:00 - Galatasaray vs. Gaziantep FK

18 Ocak Pazar (Yarın):

14:30 - Kasımpaşa vs. Antalyaspor

17:00 - Gençlerbirliği vs. Samsunspor

17:00 - Kocaelispor vs. Trabzonspor

20:00 - Corendon Alanyaspor vs. Fenerbahçe

19 Ocak Pazartesi:

17:00 - Konyaspor vs. Eyüpspor Alanyaspor Fenerbahçe'ye odaklandı İçeriği Görüntüle

20:00 - Göztepe vs. Çaykur Rizespor

20:00 - Beşiktaş vs. Kayserispor

MERAK EDİLENLER (SSS)

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Karşılaşma 18 Ocak Pazar günü saat 20:00'de Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

Süper Lig'de bu hafta kimin maçı var? 18. hafta heyecanı 17 Ocak Cumartesi günü (bugün) Galatasaray maçıyla başlıyor, Pazartesi günü Beşiktaş maçıyla tamamlanıyor.

Trabzonspor kiminle oynuyor? Bordo-mavililer, 18 Ocak Pazar günü saat 17:00'de Kocaelispor deplasmanında ter dökecek.

Süper Lig ikinci yarı ne zaman başladı? Ligde ikinci devre 17 Ocak 2026 Cumartesi günü (bugün) itibarıyla resmen başladı.