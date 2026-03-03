Kütahya Galatasaraylılar Derneği, Türk Kızılay ortaklığıyla bölgede büyük ses getiren kritik bir yardım operasyonunun düğmesine bastı. Taraftar gruplarının sivil toplum üzerindeki gücünü kanıtlayan ve Alanya’daki sporseverler tarafından da ilgiyle takip edilen bu hamle, acil kan bekleyen hastalar için adeta bir can simidi olacak. "Formanı giy gel, aslan gibi kan veriyoruz" parolasıyla yola çıkan sarı-kırmızılı ekip, kan stoklarının kritik seviyelere düşmesini engellemek adına tüm şehri tek yürek olmaya çağırıyor.

KRİTİK OPERASYONUN SAATİ VE YERİ BELLİ OLDU

Dev organizasyonun adresi Kütahya Valiliği önü olarak belirlendi. Türk Kızılay’ına ait özel kan bağışı aracında yürütülecek olan işlemler, 5 Mart 2026 Perşembe günü akşam saat 19.30’da başlayıp gece 23.30’a kadar kesintisiz devam edecek. Bu hassas saat aralığında toplanacak her bir ünite kanın, ölümle burun buruna gelen en az üç hastaya yeniden hayat vereceği yetkililer tarafından önemle vurgulanıyor.

RENKLERİN ÖTESİNDE BİR İYİLİK HAREKETİ

Sadece Galatasaraylıları değil, sağduyu sahibi tüm vatandaşları hedefleyen etkinlik, tribün rekabetini bir kenara bırakarak toplumsal bir dayanışma şovuna dönüşüyor. Formayla katılım sembolik bir çağrı olsa da asıl maksadın azalan kan stoklarına acil ve güçlü bir destek sağlamak olduğu bildirildi. Alanya dahil Türkiye'nin dört bir yanındaki sivil toplum kuruluşları ile spor kulüplerine örnek teşkil eden bu tarihi seferberlik; ameliyatlardan kazalara, doğum komplikasyonlarından kronik hastalıklara kadar pek çok acil durumda insan hayatını kurtarmanın ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.