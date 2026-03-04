25 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilmesi ve yerine ÖTV indirimli sıfır araç alınmasını öngören hurda teşviki düzenlemesi yeniden gündemde. Ancak teklifin Torba Yasa’ya eklenip eklenmediği merak konusu.

Türkiye’de hurda teşviki düzenlemesi uzun süredir milyonlarca araç sahibinin gündeminde. Özellikle 25 yaş ve üzeri araç sahipleri, ÖTV indirimiyle sıfır otomobil alma imkânı sağlayacak teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağını yakından takip ediyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan kanun teklifi yeniden tartışılmaya başladı. Teklifin mimarı olan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in son açıklamaları sonrası süreç yeniden gündeme geldi.

HURDA TEŞVİKİ TORBA YASA’YA EKLENDİ Mİ?

Meclis’e sunulan hurda teşviki kanun teklifi şu an için henüz yasalaşmış değil. Teklif, TBMM’ye sunulmasına rağmen Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülme aşamasına gelmedi.

Komisyonda görüşülüp kabul edilmesi durumunda teklif TBMM Genel Kurulu’na gelecek. Burada kabul edilmesi halinde ise Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Şu an itibarıyla hurda teşvikinin Torba Yasa kapsamında kabul edildiğine dair resmi bir karar bulunmuyor.

“ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Kanun teklifini hazırlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, düzenlemenin trafik güvenliği, çevre politikaları ve ekonomik katkı açısından önemli olduğunu belirtiyor.

Özdemir, hurda teşvikiyle eski araçların trafikten çekilmesinin çevreci ve güvenli araç kullanımını artıracağını ifade etti. Ayrıca ÖTV indirimi nedeniyle bütçede kayıp yaşanacağı yönündeki endişelerin doğru olmadığını savundu.

Özdemir’e göre düzenleme 2026 yılında yasalaşırsa merkezi bütçeye 45 milyar lirayı aşan ek gelir sağlayabilecek.

Birçok araç sahibi için konu oldukça önemli. Çünkü Türkiye’de trafikte dolaşan araçların önemli bir kısmı 20 yaşın üzerinde. Eski araçların bakım maliyeti yüksek. Yakıt tüketimi de fazla. O yüzden insanlar “acaba teşvik çıkar mı?” diye bekliyor. Ama şimdilik net bir tarih yok.

HURDA TEŞVİKİ ÇIKARSA HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?

Teklif yasalaşırsa 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı yüzde 40’ın üzerinde olan bazı araçları ÖTV indirimiyle satın alabilecek.

Öne çıkan modeller arasında şu araçlar yer alıyor:

Togg T10X

Toyota C-HR

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Transporter

Volkswagen Transporter

Bu araçların büyük bölümü Türkiye’de üretildiği için hurda teşviki kapsamına girebilecek modeller arasında gösteriliyor.

Ancak tekrar altını çizmek gerekiyor: hurda teşviki düzenlemesi şu an için yasalaşmış değil. Teklifin Meclis’te görüşülmesi ve kabul edilmesi halinde yürürlüğe girecek.

Yani milyonlarca araç sahibi hâlâ aynı sorunun cevabını bekliyor… Çıkacak mı, çıkmayacak mı.