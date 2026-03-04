Ekonomist Selçuk Geçer, Orta Doğu’daki gerilimin küresel piyasaları sarsabileceğini belirterek altın fiyatları için dikkat çeken bir senaryoyu gündeme getirdi. Uzun sürecek bir kriz ortamında ons altının 10 bin dolar seviyesinin bile düşük kalabileceğini söyledi.

Orta Doğu’da artan İsrail-İran gerilimi, küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı. Enerji fiyatlarından altına kadar birçok yatırım aracında hareketlilik yaşanırken, yatırımcılar özellikle altın fiyatlarının geleceğini merak ediyor.

Ekonomist Selçuk Geçer, köşe yazısında bölgedeki gelişmelerin finans piyasaları üzerinde oluşturabileceği etkileri değerlendirdi. Geçer’e göre, özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapanması gibi bir senaryo küresel ekonomi açısından kritik sonuçlar doğurabilir.

HÜRMÜZ BOĞAZI SENARYOSU PİYASALARI SARSTI

Geçer, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının sadece birkaç tanker beklemesinden ibaret bir kriz olmayacağını vurguladı. Böyle bir durumda enerji ve lojistik zincirinde ciddi aksaklıklar yaşanabileceğini belirten Geçer, petrol fiyatlarının hızla yükselmesinin küresel ekonomide yeni bir enflasyon dalgasını tetikleyebileceğini ifade etti.

Ekonomiste göre bu senaryoda petrol fiyatları kısa sürede 120-150 dolar bandına çıkabilir. Artan maliyetler ise üretimden ulaşıma kadar birçok sektörde fiyat baskısını artırabilir.

GÜVENLİ LİMAN ALTINA YÖNELİM ARTABİLİR

Kriz dönemlerinde yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaştığını hatırlatan Geçer, bu süreçte altına olan talebin hızla arttığını söyledi. Finans piyasalarında belirsizlik arttıkça güvenli liman olarak görülen altın ön plana çıkıyor.

Geçer, kısa vadede fiyatlarda sert sıçramalar ve ardından düzeltmeler görülebileceğini belirterek, uzun süreli bir kriz senaryosunda tabloyun çok daha farklı olabileceğini dile getirdi.

“10 BİN DOLAR BİLE KOMİK KALABİLİR”

Selçuk Geçer’e göre uzun sürecek bir yıpratma savaşı ve küresel ekonomide kalıcı bir stagflasyon ortamı oluşması halinde altın fiyatlarında çok daha büyük bir değişim yaşanabilir.

Geçer, böyle bir senaryoda altının sadece bir yükseliş trendi değil, finansal sistemde köklü bir değişimin göstergesi olabileceğini ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Uzun süreli bir yıpratma savaşı ve kalıcı stagflasyon ortamı oluşursa bu artık bir fiyat hareketi değil, finansal mimaride rejim değişimi anlamına gelir. Böyle bir tabloda 10 bin dolar bile komik kalabilir.”

PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda son verilere göre altın ve enerji fiyatlarında hareketlilik sürüyor:

Ons altın: 5.383 dolar

Gram altın: 7.606 TL

Brent petrol: 78,58 dolar

Uzmanlara göre jeopolitik risklerin artması halinde altın ve enerji fiyatlarında oynaklık bir süre daha devam edebilir.