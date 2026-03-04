Orta Doğu'da tırmanan sıcak çatışmalar, sınırları aşarak Hint Okyanusu'nun derinliklerine taşındı. Sri Lanka sularında seyreden İran donanmasına ait "IRIS Dena" isimli savaş gemisi, sinsi bir denizaltı saldırısının hedefi oldu. Ağır hasar alan dev fırkateynin batmaya başladığı bildirilirken, bölgede patlak veren bu jeopolitik sarsıntı turizm ve küresel ekonomi odaklı kentlerden biri olan Alanya'da da endişeyle takip ediliyor. Yaşanan bu büyük uluslararası krizin, deniz güvenliğine ve uluslararası ticarete yönelik olası etkileri yerel kamuoyunun da merceği altında.

ŞAFAK VAKTİ YÜKSELEN İMDAT ÇAĞRISI

Saldırının ürpertici detaylarını Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath parlamento kürsüsünden dünya kamuoyuna duyurdu. Herath'ın paylaştığı resmi verilere göre, günün ilk ışıklarıyla birlikte İran savaş gemisinden acil kodlu bir yardım (SOS) sinyali geldi. Denizaltı saldırısı sonucu gövdesinden ölümcül bir darbe alan fırkateynin hızla su aldığı ve okyanusa gömülme tehlikesiyle baş başa kaldığı kaydedildi. Olay anında gemide yaklaşık 180 donanma personelinin bulunduğu rapor edildi.

OKYANUS ORTASINDA CAN PAZARI

İmdat sinyalinin hemen ardından Sri Lanka hükümeti alarma geçerek bölgeye hava kuvvetleri ve donanma kurtarma timlerini sevk etti. Ancak sulara gömülen gemideki tablonun bilançosu oldukça ağır. Ekiplerin bölgedeki yoğun çabalarına rağmen 101 İranlı denizci denizde kayboldu ve kendilerine henüz ulaşılamadı. Faciadan sağ kurtarılabilen 78 mürettebatın ise tamamı yaralı. Durumu aciliyet taşıyan 30 askerin hızla hastanelere sevk edildiği ve tedavi altına alındığı bildirildi. Kayıp denizciler için bölgede başlatılan arama kurtarma seferberliği kritik saatler eşliğinde devam ediyor.