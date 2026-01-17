Yıpranma payı nedir?

Yıpranma payı, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara ilave prim günü kazandıran bir sistemdir. Normalde yılda 360 gün prim işlenirken, bu kapsamdaki mesleklerde çalışanlara işin risk derecesine göre:

60 gün Özel hastane otoparklarında ücret tuzağı İçeriği Görüntüle

90 gün

180 gün

ek prim günü tanınır.

Örneğin yılda 90 gün yıpranma payı olan bir işte çalışan bir kişinin prim günü, 360 yerine 450 gün olarak hesaplanır.

Emeklilik yaşı da düşüyor

Yıpranma payı yalnızca prim gününü artırmakla kalmıyor. Biriken ilave süreler, emeklilik yaş haddinden de düşülüyor.

Bu sayede emeklilik yaşı:

En fazla 5 yıl ,

Çok ağır iş kollarında ise 8 yıla kadar

erken çekilebiliyor.

2026 düzenlemesiyle liste genişledi

2026 itibarıyla yapılan düzenleme ile yıpranma payı uygulamasının kapsamı genişletildi. Özellikle sağlık sektörü ve ağır sanayi alanlarında çalışan yeni meslek grupları listeye dahil edildi.

Yıpranma payı kapsamındaki meslekler

Gazeteciler: Sarı basın kartı sahibi muhabir ve basın çalışanları

Maden ve yeraltı işçileri: En yüksek pay (yılda 180 gün)

Güvenlik güçleri: Asker, polis, MİT mensupları, cezaevi infaz koruma memurları

Ağır sanayi çalışanları: Demir-çelik, cıva ve asit üretimi gibi tehlikeli işlerde çalışanlar

İtfaiyeciler: Yangın söndürme ve acil müdahale ekipleri

Yeni eklenen iş kolları

2026 düzenlemesiyle birlikte:

Çimento fabrikası çalışanları

Alüminyum sanayi işçileri

Dökümhane çalışanları

Cam sanayi çalışanları

da yıpranma payı kapsamına alındı.