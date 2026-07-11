İzmir'in Menderes ilçesi sınırlarında yer alan Notion antik kentinde, 2023 yılında gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda tarihi bir keşfe imza atıldı. Michigan Üniversitesi bünyesindeki Notion Arkeoloji Projesi ekibi, Helenistik döneme ait bir yapının altında yaklaşık 2 bin 500 yıllık saf altın sikkelerden oluşan bir define buldu.

Küçük bir çömlek içerisine gizlenmiş halde bulunan paraların, Pers İmparatorluğu döneminde askerlere maaş ödemesi amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor. Sözcü'nün Daily Galaxy'den aktardığı habere göre, sikkeler daha eski bir döneme ait yapının köşesinde gün yüzüne çıkarıldı.

DEFİNE NEDEN GÖMÜLDÜ?

Keşif ekibine liderlik eden Michigan Üniversitesi Akdeniz Sanatı ve Arkeolojisi Profesörü Christopher Ratte, altınların güvenlik amacıyla saklandığını ancak sahibinin geri dönemediğini belirtti. Ratte'nin açıklamasına göre, kimsenin böyle değerli bir madeni geri alma niyeti olmadan gömmeyeceği, dolayısıyla bu durumun ani gelişen olaylar veya askeri bir talihsizlikle açıklanabileceği vurgulanıyor.

ANTİK DÖNEMDE BİR AYLIK MAAŞ: DARİK

Tarihsel kaynaklar, Pers İmparatorluğu'nun standart altın sikkesi olan ve "darik" olarak bilinen bu paraların o dönemde yüksek satın alma gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Antik tarihçi Ksenofon'un kayıtları, tek bir darik sikkenin bir paralı askerin tam bir aylık maaşına denk geldiğini belgeliyor. Araştırmacılar, bulunan toplu paranın gelecekteki bir askeri harekâtın fonu veya liman bölgesindeki imar harcamaları için biriktirilmiş olabileceğini öngörüyor.

MÖ 6. yüzyılda Pers kontrolünde olan Notion kenti, Büyük İskender'in bölgeye gelişine kadar sürekli el değiştiren stratejik bir liman konumundaydı. Uzmanlar, bölgede yaşanan ani bir tahliye veya askeri yenilgi nedeniyle çömleği gömen yetkilinin servetini almaya bir daha fırsat bulamadığı ihtimali üzerinde duruyor.