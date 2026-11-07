Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kırmızı et sektörünü yakından ilgilendiren kararla birlikte, sığır karkas etinin pazar fiyatı belirleme kriterleri tamamen değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, fiyatlandırma standartları yeniden düzenlendi. Alınan karara göre, üretici ve pazar arasındaki fiyat belirleme sürecinde bugüne kadar kullanılan soğuk ağırlık ölçümü uygulamadan kaldırıldı. Bunun yerine pazar fiyatı doğrudan "sıcak karkas ağırlığı" üzerinden hesaplanacak.

YETKİ DEVRİ GERÇEKLEŞTİ

Düzenleme ile birlikte bakanlık içindeki yetki dağılımında da değişikliğe gidildi. Daha önce Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen karkas sınıflandırma iş ve işlemleri, yeni dönemde doğrudan Hayvancılık Genel Müdürlüğü bünyesine devredildi.

YENİ SİSTEMİN SEKTÖRE ETKİSİ

Uygulamaya alınan bu yeni standart, kırmızı et pazarında fiyatlandırma süreçlerinin tek bir ölçüm kriteri üzerinden şeffaf şekilde yürütülmesini sağlayacak. Kesim sonrası anlık ağırlık verisinin temel alınması, sektördeki ticari işlemlerin daha standart ve net bir yapıya kavuşmasını beraberinde getiriyor.