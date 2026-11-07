Sabah'ın aktardığı habere göre, ABD'nin New York kentinde eski bir Dışişleri Bakanlığı çalışanının dairesini temizleyen yeğeni, 40 yıldır kayıp olan bir sanat eserini gün yüzüne çıkardı. Georgia O'Keeffe'ye ait 1930 yapımı "Near Abiquiu, New Mexico I" adlı yağlı boya tablo, kışlık kürklerin arkasındaki orijinal galeri kutusunda bulundu.

Eserin dolapta saklanma süreci 1980'li yıllara dayanıyor. Aile kayıtlarına göre, 1963 yılında mezuniyet hediyesi olarak 3 bin 800 dolara satın alınan tablo, eve gelen bir misafirin esere aşırı ilgi göstermesi üzerine çalınma endişesiyle kürklerin arkasına gizlendi ve on yıllar boyunca yerinden çıkarılmadı.

SADECE SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFI BİLİNİYORDU

Bugüne kadar varlığı yalnızca 1931 yılında çekilmiş siyah beyaz bir arşiv fotoğrafıyla bilinen eserin orijinal paketiyle bulunması, sanat tarihçileri için önemli bir bulgu olarak değerlendiriliyor. O'Keeffe'nin New Mexico'daki Lobo Zirvesi'ni resmettiği serinin ilk parçası olan bu tablonun diğer iki versiyonundan biri The Metropolitan Museum of Art'ta korunuyor. Serinin üçüncü tablosu ise 2018 yılında 8,41 milyon dolara alıcı bulmuştu.

CHRISTIE'S MÜZAYEDESİNDE SATIŞA ÇIKACAK

Christie's müzayede evinde açık artırmaya sunulacak olan tablonun 2 ila 3 milyon dolar arasında bir fiyata satılması öngörülüyor. Yapılan açıklamalara göre, satıştan elde edilecek gelirin bir bölümü eğitim kurumlarına bağışlanacak, geriye kalan miktar ise ailenin ipotek borçlarının ödenmesinde kullanılacak.