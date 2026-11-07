Alanya Liman Başkanlığı görevine yeni atanan Ali Peker, ilçedeki görevine başlamasının ardından Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'e nezaket ziyaretinde bulundu. Alanya Kaymakamlığı makamında gerçekleşen görüşmede, Kaymakam Öztürk yeni Liman Başkanı Peker'i ağırladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Ali Peker'in yeni görevine atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine başarılar diledi.

KAYMAKAM ÖZTÜRK'TEN YENİ LİMAN BAŞKANINA BAŞARI DİLEĞİ

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Liman Başkanı Ali Peker'e nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Peker'in yeni görevinin hayırlı olmasını temenni eden Kaymakam Öztürk, kendisine çalışmalarında başarılar diledi.

Alanya Liman Başkanlığına yapılan yeni atamayla birlikte Ali Peker, ilçedeki denizcilik ve liman faaliyetlerine ilişkin kamu hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak.

ALANYA'DA DENİZCİLİK FAALİYETLERİ ÖNEM TAŞIYOR

Akdeniz kıyısındaki önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya'da denizcilik faaliyetleri, ilçenin ekonomik ve turistik yapısında önemli bir yere sahip.

Turizm sezonunda yoğunlaşan deniz ulaşımı, gezi tekneleri ve diğer denizcilik faaliyetleri, liman hizmetlerinin düzenli ve güvenli biçimde yürütülmesini gerekli kılıyor.

Bu kapsamda Alanya Liman Başkanlığı, görev ve yetki alanı çerçevesinde denizcilik faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülmesinde önemli bir sorumluluk üstleniyor.

Yeni Liman Başkanı Ali Peker'in göreve başlamasıyla birlikte kurumun ilçedeki hizmetleri mevcut görev ve sorumlulukları doğrultusunda devam edecek.

YENİ GÖREVİNİN HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ

Kaymakamlık makamında gerçekleşen nezaket ziyaretinde Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Liman Başkanı Ali Peker'e yeni görevinde başarı temennilerini iletti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi. (Mine UZUN)