Son dönemde yapılan beslenme araştırmalarına göre, kurutulmuş adaçayı içerdiği yüksek K vitamini ve mineral değerleriyle yeşil yapraklı sebzeleri geride bırakıyor. İskelet sağlığını destekleyen bitki, bilinçsiz tüketildiğinde ise içerdiği kimyasallar nedeniyle ciddi sağlık riskleri barındırıyor.

Araştırma verileri, 100 gram kurutulmuş adaçayının 1714 mikrogram K vitamini içerdiğini ortaya koydu. Bu oran, ıspanak ve kale gibi K vitamini açısından zengin bilinen sebzeleri geride bırakıyor. K vitamininin yanı sıra aynı porsiyonda 1652 miligram kalsiyum, 1070 miligram potasyum, 428 miligram magnezyum ve 28,1 miligram demir bulunuyor.

Söz konusu mineraller kemik bütünlüğünün korunması, sinir iletimi ve kas fonksiyonlarının sürdürülmesinde görev alıyor. Bitkinin içeriğindeki rosmarinik asit gibi polifenolik bileşikler güçlü antioksidan özellikler gösteriyor. Demlenerek hazırlanan adaçayı, ağız ve boğaz tahrişlerinde gargara olarak kullanılırken, hafif sindirim sorunlarında da tercih ediliyor.

GÜNLÜK TÜKETİM MİKTARI NE OLMALI?

Kurutulmuş adaçayının mutfakta yemeklere aroma katmak için 0,5 ila 1 gramlık küçük porsiyonlar halinde kullanılması öneriliyor. Sıcak su ile demlenerek çay formunda da tüketilebilen bitkinin, aromatik yoğunluğu ve etken maddeleri nedeniyle kontrollü kullanılması büyük önem taşıyor. Kronik rahatsızlığı olanların düzenli kullanımdan önce hekime danışması gerekiyor.

TUYON MADDESİ VE NÖROTOKSİK RİSKLER

Adaçayının bileşiminde yer alan 'tuyon' adlı kimyasal madde, aşırı ve uzun süreli tüketimde nörotoksik etkilere yol açabiliyor. Özellikle epilepsi hastaları ve nöbet eğilimi olan bireylerin bu bitkiyi tüketirken dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Ayrıca emzirme döneminde süt üretimini baskılayabileceği için hamile ve emziren kadınların adaçayından uzak durması tavsiye ediliyor. Bitkinin uçucu yağının ise kesinlikle doğrudan ağız yoluyla tüketilmemesi gerektiği vurgulanıyor.