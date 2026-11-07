ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası yapılan yeni güncellemelerle, siber güvenlik risklerinin etkin yönetilmesi ve bilgi güvenliği açısından uluslararası standartlara uygunluğu tescillendi. ALKÜ bilimsel ve proje çalışmalarının yanında bilgi güvenliği, siber güvenlik, gizliliğin korunması alanında da önemli başarılara imza atıyor. ALKÜ, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) yükseköğretim kurumlarına yönelik bilgi güvenliği standartlarına uyum sağlanması yönündeki talepleri doğrultusunda, 2021 yılında başlattığı çalışmalar neticesinde ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazanmıştı. ALKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, bilgi güvenliği yönetim sistemi güncel uluslararası standartlara uyumlu hale getirildi. Bu kapsamda 17 Ekim 2026 tarihinde ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik ve Gizliliğin Korunması – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gereklilikler Standardı kapsamında yeniden belgelendirildi. Bu belgelendirme ile akademik ve idari faaliyetlere ilişkin bilgi varlıklarının korunması, siber güvenlik risklerinin etkin yönetilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin uluslararası standartlara uygunluğu tescillendi.

REKTÖR TÜRDOĞAN: “BİLGİ GÜVENLİĞİ KURUMSAL ÖNCELİĞİMİZ”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ’nün Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesinin kurumsal öncelikleri olduğunun altını çizdi. Rektör Türkdoğan konuşmasında, “Elde edilen bu önemli başarı, Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bilgi güvenliği alanındaki beklentilerini karşılama kararlılığının, kurumsal güvenilirliğinin ve güvenli, sürdürülebilir dijital dönüşüm vizyonunun somut bir göstergesidir. ALKÜ olarak güvenli dijital sistemimizle bilimsel çalışmalar üretmeye, projeler yaparak ülkemize en iyi katkıları sunmaya devam edeceğiz. Üniversitemizin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasının uluslararası standartlara uygun hale gelmesinde emeği geçen tüm ALKÜ ailesine teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN