Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması planlanan yeni bir kanun teklifi, çalışma hayatındaki yüz binlerce sözleşmeli personelin emeklilik süreçlerini doğrudan etkileyecek. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, çocuk sahibi olduktan sonra yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan sözleşmeli personelin eksik kalan prim günlerini borçlanarak tamamlayabilmesi için yasal düzenleme hazırlığı başlatıldı.

Mevcut yasal çerçevede, çocuk bakımı amacıyla yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanan memur ve işçi statüsündeki ebeveynler, çalışmadıkları döneme ait eksik primlerini geriye dönük borçlanma yoluyla ödeyebiliyor. Ancak sözleşmeli statüde istihdam edilen personel bu haktan mahrum bırakılıyordu. Hazırlanan yeni teklif, statü farkından kaynaklanan bu eşitsizliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

400 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL KAPSAMDA

Çalışma hayatında sayıları 400 binin üzerinde olan sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme, özellikle ebeveynleri yakından ilgilendiriyor. Mevcut verilere göre, halihazırda yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanan sözleşmeli çalışan sayısının yaklaşık 22 bin olduğu belirtiliyor.

EKSİK PRİMLER NASIL TAMAMLANACAK?

Çocuk bakımı nedeniyle yarı zamanlı mesai yapan personelin maaşı yarıya düşerken, yatırılan prim gün sayısı da aynı oranda azalıyor. Bu durum, çalışanların emeklilik hakkı kazanma sürelerini uzatıyor. Tasarlanan yasal düzenlemeyle, sözleşmeli personelin yarım çalıştığı dönemlere ait eksik prim sürelerini tıpkı memur ve işçiler gibi borçlanma yoluyla tamamlamasına olanak tanınacak.

İlgili bakanlıklar arasında sağlanan mutabakatın ardından çalışmanın teknik detayları şekillendirilecek. Hazırlıkların tamamlanmasıyla kanun teklifi haline getirilecek olan düzenleme, TBMM

Genel Kurulu'nda kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.