Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde tribünlerde hazırlıklar sürüyor. Genç Fenerbahçeliler (GFB), mücadele için planlanan görsel şov kapsamında stadyumda çalışmalar gerçekleştirdi.

Tribünlerdeki hazırlıklar devam ederken stadyum hoparlörlerinden yükselen ses ise öne çıktı. Çalışmalar sırasında Seyyid Ahmed Er Rufai ilahisinin hoparlörlerden çalması, stadyumda farklı bir atmosfer oluşturdu.

GFB üyeleri görsel şov için çalışmalarını sürdürürken ilahinin tribünlerde yankılandığı anlar da görüntülere yansıdı. Kritik Lyon karşılaşması öncesinde yaşanan bu anlar, maç öncesi hazırlıkların öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

Fenerbahçe cephesinde saha içindeki mücadele kadar tribün atmosferi için de hazırlıklar sürerken, taraftar grubunun Lyon karşılaşmasında gerçekleştireceği görsel şov merakla bekleniyor.