Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu şekillendirirken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların liste teslim süresine kadar kadroya en az üç önemli takviye yapmayı planladığı öne sürüldü.

Bu çalışmalar kapsamında gündeme gelen isimlerden biri Marcus Rashford oldu. Dünyaca ünlü menajer George Gardi'nin İngiliz futbolcuyu Galatasaray yönetimine önerdiği iddia edildi. Gardi ile yapılan görüşmelerin ardından Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'un transfere onay verdiği ileri sürüldü.

GALATASARAY'IN PLANI KİRALAMA

İddiaya göre Galatasaray yönetimi, Rashford transferi için Gardi'ye görüşmeleri yürütme yetkisi verdi. Menajerin oyuncunun temsilcileri ve Manchester United cephesiyle temas kurduğu belirtiliyor.

Sarı-kırmızılıların masadaki öncelikli formülünün satın alma opsiyonlu kiralama olduğu öne sürülüyor. Ancak Manchester United'ın böyle bir modele yaklaşımı transferin önündeki temel başlıklardan biri. İngiliz futbolcunun yüksek maaşı da kurulacak anlaşmanın mali yapısını doğrudan etkileyebilir.

RASHFORD MANCHESTER UNITED'A DÖNDÜ

Rashford, 2025-26 sezonunu Barcelona'da kiralık geçirdi. İspanyol kulübüyle yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyordu. Barcelona bu opsiyonu kullanmayınca İngiliz oyuncu Manchester United'a döndü.

28 yaşındaki futbolcu, Ağustos ayında Manchester United'ın sezon öncesi hazırlıklarına yeniden katıldı. İngiliz basınındaki haberlerde Rashford'ın takımda kalma ihtimalinin de tamamen kapanmadığı belirtiliyor. Bu nedenle Galatasaray'a transfer iddiasında kulüpler arasında henüz kesinleşmiş bir anlaşmadan söz edilmiyor.

MANCHESTER UNITED İLE SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Rashford'ın Manchester United ile sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor. İngiliz oyuncunun uzun süreli kontratı ve maaş yükü, olası transfer görüşmelerinde Galatasaray'ın çözmesi gereken başlıca mali konular arasında yer alıyor.

UEFA'nın 2026-27 Şampiyonlar Ligi yönetmeliğine göre lig aşamasından finale kadar geçerli olacak A Listesi için son bildirim tarihi 2 Eylül 2026 saat 23.59 CET. Galatasaray'ın transfer planlamasında bu takvim belirleyici olacak.

Rashford konusunda görüşmelerin somut bir anlaşmaya dönüşmesi halinde sarı-kırmızılıların oyuncuyu UEFA listesine yetiştirmek için transfer işlemlerini bu tarihten önce tamamlaması gerekecek.