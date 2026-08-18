Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, turizm sezonunun yoğun geçmesi nedeniyle kentin en kalabalık noktalarından İskele bölgesinde gece saatlerinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yaya trafiğinin azaldığı anlarda başlayan mesai ile turistlerin ve vatandaşların buluşma noktası olan bölge baştan sona yıkanarak dezenfekte edildi.

Kızılkule ile Atatürk Anıtı arasında kalan güzergahta yürütülen çalışmalarda, kırmızı alan, şelale önü ve eski belediye binası çevresi detaylı şekilde temizlendi. Yıkama araçlarının yanı sıra dezenfektan ekipmanlarının da kullanıldığı operasyonda, gün boyu zeminlerde biriken kir ve atıklar tamamen arındırıldı. Ortak kullanım alanları, sabahın ilk ışıklarına kadar hijyenik bir görünüme kavuşturuldu.

GECE MESAİSİ NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

Turizm sezonunda yaya trafiğinin en üst seviyeye ulaştığı İskele bölgesinde, büyük çaplı temizlik operasyonlarının gece saatlerine kaydırılması stratejik bir önem taşıyor. Bu uygulama hem yerli ve yabancı misafirlerin gündüz saatlerinde bölgede rahatça dolaşmasını sağlıyor hem de halk sağlığını koruyacak hijyen standartlarının kentin kalbinde kesintisiz sürdürülmesine olanak tanıyor.

BELEDİYEDEN KESİNTİSİZ HİZMET AÇIKLAMASI

Alanya Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, kentin yoğun kullanılan noktalarındaki temizlik faaliyetleri günlük periyodik programlar dahilinde aksatılmadan sürdürülüyor. Kurumdan aktarılan bilgilendirmede, vatandaşların ve kenti ziyaret eden misafirlerin güne temiz bir çevrede başlaması için ekiplerin sahada olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, temizlik ekiplerinin Alanya'nın dört bir yanında özverili çalışmalarına devam ettiği bildirildi.