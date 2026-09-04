CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medyada yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda toplam 2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini bildirdi.
2 BİN 34 HESAP TESPİT EDİLDİ
Duran’ın açıklamasına göre erişim engeli getirilen hesapların terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve psikolojik harekât faaliyetleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında söz konusu hesaplara yönelik gerekli işlemler gerçekleştirildi.
DURAN’DAN AÇIKLAMA
İletişim Başkanı Duran, konuya ilişkin açıklamasında, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve psikolojik harekât faaliyetleriyle bağlantılı toplam 2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi” ifadelerini kullandı.