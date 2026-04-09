Oyuncu Burak Deniz ve rapçi Norm Ender dahil birçok tanınmış ismin adı geçen operasyon iddiası sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak resmi doğrulama henüz yok.

OPERASYON İDDİASI GÜNDEMİ SALLADI

Sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada dolaşıma giren “ünlülere uyuşturucu operasyonu” iddiası, kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. İddiaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ancak dikkat çeken nokta şu: Bu bilgiye ilişkin resmi makamlar tarafından yapılmış net bir açıklama henüz bulunmuyor. Yani ortada konuşulan ciddi bir iddia var, ama doğrulama yok.

LİSTEDE TANINMIŞ İSİMLER OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İddialarda adı geçenler arasında oyuncu Burak Deniz ve rap müzik sanatçısı Norm Ender başta olmak üzere birçok tanınmış ismin yer aldığı belirtiliyor. Sosyal medyada paylaşılan listede şu isimler öne çıkıyor: - Hafsanur Sancaktutan - Emir Can İğrek - Somer Sivrioğlu - Serra Pirinç - Ogün Alibaş - Utku Ünsal - Sinem Özenç Ünsal - Elif Büşra Pekin - Ahsen Eroğlu - Burak Deniz - Mert Demir - Emre (FEL) Öztürk - Norm Ender - Enes Güler Ama bu liste de yine resmi kaynaklar tarafından teyit edilmiş değil.

SORUŞTURMA VAR MI, YOK MU?

İddialarda operasyonun teknik ve fiziki takip sonucu başlatıldığı öne sürülüyor. Ancak şu ana kadar ne Emniyet ne de savcılık tarafından açık bir bilgilendirme yapılmış değil. Bu yüzden haberin bu aşamasında kesin ifadeler kullanmak mümkün değil. Daha önce de benzer şekilde yayılan ama gerçeği yansıtmayan listeler olmuştu. Biraz beklemek gerekiyor gibi.

SOSYAL MEDYA ÖNE GEÇTİ

Olayın bu kadar hızlı büyümesinin nedeni, bilgilerin ilk olarak sosyal medya üzerinden yayılması. Özellikle “ünlü isimler gözaltında” başlığıyla yapılan paylaşımlar, doğrulanmadan binlerce kişiye ulaştı. Bu da bir kez daha gösterdi ki… Bilgi çok hızlı yayılıyor ama doğruluk aynı hızda gelmiyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Gözler şimdi gelecek resmi açıklamada. Eğer gerçekten bir operasyon varsa, detayların gün içinde netleşmesi bekleniyor. Aksi durumda ise bu iddiaların yanlış bilgi (dezenformasyon) olup olmadığı ortaya çıkacak. Şu an için tablo net: İddia var, kesinlik yok.