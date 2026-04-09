Alanya’da 9 Nisan hava durumu verileri, günün özellikle ikinci yarısına dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde parçalı bulutlu başlayan hava, akşam saatlerinde yerini yağışa bırakıyor. Gün boyunca sıcaklık düşük seyrediyor, akşam ise hem yağmur hem de yüksek nem etkili olacak.

Sabah evden çıkanlar güneş görüp aldanabilir… ama akşam bambaşka bir tablo var. Özellikle dışarıda işi olanlar için.

SAAT SAAT ALANYA HAVA DURUMU

Günün ilk saatlerinde hava nispeten sakin ilerliyor:

06.00 – 09.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık yaklaşık 4 derece

09.00 – 12.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 8 dereceye yükseliyor

12.00 – 18.00: Çok bulutlu, sıcaklık 10-11 derece aralığında

Günün bu kısmı aldatıcı olabilir. Hava kapalı ama yağış yok. Asıl değişim akşam başlıyor.

AKŞAM SAATLERİNDE YAĞMUR BAŞLIYOR

Alanya akşam saatlerinde yağmur bekleniyor. 18.00 itibarıyla başlayacak yağışın gece boyunca devam etmesi öngörülüyor. Nem oranı ise özellikle gece saatlerinde yüzde 90’ın üzerine çıkacak.

Bu da şu anlama geliyor: dışarıda kısa süre kalacağım diye çıkanlar bile ıslanabilir. Özellikle motosiklet kullananlar, akşam pazara çıkanlar… dikkat etmekte fayda var.

Bir de şu var… Alanya’da yağmur başladı mı, sokaklar bir anda değişiyor. Herkes bilir.

VATANDAŞLARA UYARI: HAVA ANİ DEĞİŞECEK

Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor. Akşam saatlerinde plan yapanların yağış ihtimalini göz önünde bulundurması, özellikle açık alanlarda bulunacakların hazırlıklı olması öneriliyor.

Alanya’da akşam saatlerinde beklenen yağmur, günlük yaşamı doğrudan etkileyebilir. Islak zemin, düşük görüş ve artan nem özellikle trafikte risk oluşturabilir.

Şemsiye… belki de bugün en önemli detay.