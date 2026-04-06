Türkiye gündemine düşen kararla, İstanbul’daki tüm ilçe yapılanmaları kapatıldı. Gözler yeni atamalara çevrildi.

Son dakika gelişmesi… Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İstanbul teşkilatında köklü bir değişime gitti. Alınan kararla birlikte İstanbul İl Teşkilatı ve bağlı 39 ilçe teşkilatının tamamı feshedildi.

TEŞKİLAT YAPISI TAMAMEN YENİLENİYOR

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu kararın teşkilat yapısında yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olduğu ifade ediliyor. İstanbul gibi kritik bir şehirde alınan bu karar, parti içinde önemli bir değişim sürecinin başladığı şeklinde yorumlanıyor.

YENİ ATAMALAR BEKLENİYOR

Fesih kararının ardından gözler, yapılacak yeni görevlendirmelere çevrildi. Parti yönetiminin kısa süre içinde geçici yönetimler ya da yeni il-ilçe başkanları ataması bekleniyor.

Bu süreçte teşkilatın tamamen sıfırdan mı kurulacağı yoksa mevcut kadrolardan bazı isimlerin yeniden görevlendirilip görevlendirilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

SİYASİ ETKİLERİ NE OLACAK?

Uzmanlar, bu adımın parti içi disiplin, performans değerlendirmesi ya da seçim stratejisi kapsamında atılmış olabileceğini değerlendiriyor. İstanbul’un Türkiye siyasetindeki ağırlığı düşünüldüğünde, bu kararın etkilerinin sadece yerel değil, genel siyaset üzerinde de hissedilmesi bekleniyor.