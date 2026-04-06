Diyarbakır’da görülen Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme yaşandı. Nevzat Bahtiyar’ın duruşmada yaptığı açıklamalar sonrası salon gerildi, aile dışarı çıkarıldı.

Türkiye’nin uzun süredir gündeminde yer alan Narin Güran cinayeti davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Diyarbakır’da görülen duruşmada sanık Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma sırasında yaptığı açıklamalar ise salonda tansiyonu yükseltti.

DURUŞMADA GERGİNLİK YAŞANDI

Mahkemede ifade veren Bahtiyar’ın, olayın sorumluluğunu başka bir isim üzerine atması üzerine Güran ailesi ile sanık arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginliğin büyümesiyle mahkeme heyeti, aile üyelerinin salon dışına çıkarılmasına karar verdi.

Duruşma salonunda yükselen tepkiler sırasında aile bireyleri sanığa sert sözlerle karşılık verdi. Güvenlik önlemleri artırılırken duruşma kontrollü şekilde devam etti.

“TEHDİT EDİLDİĞİM İÇİN CESEDİ TAŞIDIM”

Nevzat Bahtiyar ifadesinde, olay günü yaşananları detaylı şekilde anlattı. Bahtiyar, silahla tehdit edildiğini öne sürerek cesedi taşımak zorunda kaldığını söyledi.

Sanık, “Eğer söylenenleri yapsaydım ceset bulunamazdı” diyerek, olayda kendisinin zor durumda bırakıldığını savundu.

Bu ifade, davanın seyrine ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

AİLEDEN SERT TEPKİ

Duruşma salonundan çıkarılan aile üyeleri, Bahtiyar’ın ifadelerine sert tepki gösterdi. Aile adına konuşan yakınları, sanığın daha önce birçok kez ifade değiştirdiğini belirterek, “Bu kadar çelişkili ifadeye nasıl güvenilir?” diyerek duruma itiraz etti.

Bu çıkış, davadaki güvenilirlik tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

DAVADA SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

2024 yılında Diyarbakır’da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümü, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırmıştı.

İlk yargılamada aile bireyleri ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, Nevzat Bahtiyar hakkında verilen ceza daha sonra üst mahkeme tarafından yeniden değerlendirilmek üzere bozulmuştu.

Son duruşmada alınan ifadeler, Narin Güran cinayeti davasında yeni bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.