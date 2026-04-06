İran medyası enkaz ve “yanmış asker” iddiasını paylaştı, ABD’den henüz net bir doğrulama gelmedi. Kayıp mürettebatla ilgili belirsizlik sürüyor.

İran devlet medyasında paylaşılan görüntüler, küresel gündemde yeni bir tartışma başlattı. ABD’ye ait olduğu öne sürülen bir F-15E savaş uçağının düşürüldüğü iddia edilirken, enkaz görüntüleri ve bir askere ait olduğu ileri sürülen kareler kamuoyuna servis edildi. Ancak görüntülerin doğruluğu henüz bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilmedi.

ENKAZ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

İran medyasında yer alan görüntülerde, düşürüldüğü öne sürülen savaş uçağının parçaları ve yanmış halde olduğu iddia edilen bir askere ait kalıntılar yer aldı. Fotoğraflarda dikkat çeken en kritik detay ise enkaz arasında görüldüğü öne sürülen kafatası oldu.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, uzmanlar bu tür içeriklerin doğrulanmadan paylaşılmasının dezenformasyon riskini artırdığı uyarısında bulunuyor.

ABD: “BİR PERSONEL KURTARILDI”

ABD Başkanı Trump, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada bir hava personelinin kurtarıldığını ve güvende olduğunu duyurdu. Ancak ikinci mürettebatın akıbetiyle ilgili net bir bilgi paylaşılmadı.

İddiaya göre olay, 3 Nisan’da İran hava sahasında meydana geldi. Uçakta bulunan iki personelin fırlatma koltuğu ile tahliye olduğu, birinin kısa sürede kurtarıldığı, diğerinin ise hâlâ kayıp olduğu ifade ediliyor.

İRAN: “ÖDÜL VERİLECEK” AÇIKLAMASI

İranlı askeri yetkililer, operasyon sırasında bazı Amerikan hava araçlarının da düşürüldüğünü öne sürdü. İddialar arasında nakliye uçakları ve helikopterlerin hedef alındığı bilgisi de yer aldı.

En dikkat çeken gelişme ise İran devlet televizyonundan yapılan çağrı oldu. Açıklamada, kayıp olduğu belirtilen Amerikalı pilotun bulunması halinde 50 bin sterlin ödül verileceği duyuruldu.

Bu noktada sahadaki tablo hâlâ net değil. Görüntüler var ama doğrulama yok. Açıklamalar var ama karşılıklı teyit eksik.

Bir yandan da… sosyal medyada dönen görüntülere bakıp gerçek mi diye tartışan insanlar. Garip bir dönem.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Olayla ilgili en kritik soru hâlâ yanıt bulmuş değil: Düşen ABD pilotu İran’ın eline geçti mi?

Şu an için ne ABD’den ne de bağımsız uluslararası kaynaklardan bu iddiaları doğrulayan kesin bir açıklama gelmedi. Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.