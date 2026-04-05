Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde kontrolden çıkan araç orta refüjdeki ağaca çarptı. Ağır yaralanan sürücünün hastanede yaşam mücadelesi sürüyor.

KAZA TÜRKLER MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELDİ

Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazası, akşam saatlerinde bölgede kısa süreli panik yarattı. Edinilen ilk bilgilere göre, seyir halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar oluşurken, sürücünün araç içinde sıkıştığı öğrenildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı.

DURUMU KRİTİK

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alanya’da meydana gelen ağır yaralamalı trafik kazasında sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, Alanya Türkler Mahallesi trafik kazası ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.