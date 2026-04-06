Hürmüz Boğazı krizi sonrası petrol fiyatları yükseldi, motorin ve benzine ciddi artış yolda. Depo doldurmak artık daha pahalı olacak.

Akaryakıt fiyatları yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. küresel petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, Türkiye’de pompa fiyatlarına zam olarak yansıyor. Özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim sonrası artan maliyetler, sürücülerin cebini doğrudan etkileyecek.

MOTORİNE TARİHİ ZAM

Edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 7,67 TL zam yapılması bekleniyor. Bu artışın gerçekleşmesi halinde, Cumhuriyet tarihinin en yüksek motorin zamlarından biri kayıtlara geçecek.

Yeni fiyatlarla birlikte motorinin litre fiyatının büyükşehirlerde 85 TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.

BENZİNDE EŞEL MOBİL SINIRI

Benzin tarafında ise farklı bir tablo var. Litre başına 2,29 TL zam öngörülse de, uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle bu artışın tamamı pompaya yansımayacak.

Bu kapsamda benzine yapılacak zammın yaklaşık 57 kuruş seviyesinde kalacağı ifade ediliyor.

ŞEHİR ŞEHİR YENİ FİYATLAR

Zam sonrası akaryakıt fiyatlarının büyükşehirlerde şu seviyelere ulaşması bekleniyor:

Benzin:

İstanbul: 63,17 TL

Ankara: 64,14 TL

İzmir: 64,42 TL

Doğu illeri: 65,77 TL

Motorin:

İstanbul: 85,14 TL

Ankara: 86,27 TL

İzmir: 86,54 TL

Doğu illeri: 88 TL

DEPO DOLDURMAK CEP YAKACAK

Yapılacak zam, özellikle uzun yol yapan ve ticari araç kullananlar için ciddi maliyet artışı anlamına geliyor. Ortalama bir araçta 60 litrelik depo düşünüldüğünde, sadece motorin zammı sonrası sürücüler yaklaşık 460 TL daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.

Birçok sürücü için bu artış, artık günlük kullanım alışkanlıklarını bile değiştirecek gibi görünüyor. Kimi kontağı daha az açacak… kimi de yol planını yeniden düşünecek.

Akşam saatlerinde konuşulan tek konu buydu aslında. Herkes aynı şeyi söylüyor: “Bu gidişle araba kullanmak lüks olacak.”

Gece yarısından sonra tabelalar değişecek. Ve…

Zamların yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.