Alanya’da devam eden altyapı çalışmaları ve tünellerde yaşanan son gelişme sonrası trafik adeta durdu.

Alanya’da trafik yoğunluğu bugün kritik seviyeye ulaştı. Uzun süredir devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle zaten zorlanan şehir içi ulaşım, tüneller bölgesinde yaşanan son olayla birlikte tamamen kilitlenme noktasına geldi.

Özellikle sabah saatlerinden itibaren artan yoğunluk, ana arterlerde araç kuyruklarının uzamasına neden oldu. Alanya trafik yoğunluğu son durum aramaları da gün içinde hızla yükseldi.

TÜNELLERDEKİ OLAY TRAFİĞİ DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Alanya’daki tünellerde meydana gelen ve nedeni henüz netleşmeyen bir olay nedeniyle trafik akışı ciddi şekilde yavaşladı. Bazı bölgelerde araçların ilerlemekte zorlandığı, yer yer tamamen durduğu bildirildi.

Olayın içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin bölgede inceleme ve yönlendirme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

VATANDAŞLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Yoğunluk nedeniyle birçok sürücünün uzun süre trafikte beklediği görüldü. Özellikle işe gidiş saatlerinde yaşanan sıkışıklık, günlük hayatı doğrudan etkiledi.

Bir sürücü durumu şu sözlerle anlattı: “10 dakikalık yol 1 saate çıktı… Araç ilerlemiyor.”

Bir başka vatandaş ise, “Her gün biraz daha kötü oluyor. Bugün iyice kilitlendi.” dedi.

Şey… aslında herkes aynı şeyi söylüyor ama çözüm yok gibi.