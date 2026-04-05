2026 yılında 28 bin TL’yi aşan asgari ücret sonrası milyonlar şimdi aynı soruyu soruyor: Temmuz’da ikinci zam gelir mi? Alanya’da da çalışanların gündemi bu.

2026 yılına girilirken açıklanan asgari ücret artışı milyonlarca çalışan için bir nebze rahatlama getirdi. Ancak yılın ilk aylarından itibaren hız kesmeyen hayat pahalılığı, özellikle Alanya ve Antalya gibi yaşam maliyetinin yüksek olduğu bölgelerde yeniden aynı soruyu gündeme taşıdı: Temmuz’da ara zam olacak mı?

TEMMUZ ARA ZAM İHTİMALİ MASADA MI?

Normal şartlarda asgari ücret Türkiye’de yılda bir kez, Ocak ayında belirleniyor. Ancak son yıllarda yüksek enflasyon nedeniyle ara zam uygulaması da gündeme gelmişti. 2022 ve 2023 yıllarında Temmuz ayında ek artış yapılmıştı.

2026 yılı için şu ana kadar resmi bir ara zam kararı açıklanmış değil. Ancak ekonomideki gelişmelere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanabilir. Özellikle enflasyonun yılın ilk yarısında beklentilerin üzerinde seyretmesi durumunda Temmuz zammı ihtimali güçleniyor.

Birçok çalışan açık açık soruyor: “Bu maaş yazı çıkarır mı?” …

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ocak 2026 itibarıyla belirlenen yeni ücret şöyle:

Net asgari ücret: 28.075 TL

Brüt asgari ücret: 33.030 TL

İşverene toplam maliyet: 40.874 TL

Artış oranı yaklaşık yüzde 27 seviyesinde kaldı. Ancak özellikle kira ve gıda fiyatlarındaki artış bu zam oranını kısa sürede eritti.

ALANYA’DA GEÇİM HESABI DEĞİŞTİ

Alanya’da yaşayan bir asgari ücretli için tablo biraz daha farklı. Özellikle kiralar… son aylarda ciddi yükseldi.

Bugün Alanya’da ortalama bir kira 12-15 bin TL bandına kadar çıkmış durumda. Bu da asgari ücretle geçinmeye çalışan bir kişinin maaşının yarısından fazlasını kiraya vermesi anlamına geliyor.

Bir vatandaşın sözleri durumu özetliyor:

“Maaş geliyor… kira gidiyor. Geriye kalanla ay bitmiyor.”

ARA ZAM OLMAZSA NE OLUR?

Ekonomistler, ara zam yapılmaması halinde özellikle dar gelirli kesimde alım gücünün daha da düşeceğine dikkat çekiyor. Bu durumun iç piyasada daralmaya yol açabileceği belirtiliyor.

Öte yandan işveren tarafında ise farklı bir tablo var. Ara zam yapılması durumunda artan maliyetlerin fiyatlara yansıyabileceği ve bunun da yeni bir enflasyon dalgası yaratabileceği ifade ediliyor.

KARAR NE ZAMAN NETLEŞİR?

Temmuz ayında ara zam olup olmayacağına ilişkin net kararın, Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından verilmesi bekleniyor. Gözler hem hükümet kanadından gelecek açıklamalarda hem de ekonomik göstergelerde.

Şimdilik kesin bir şey yok. Ama herkes bekliyor…