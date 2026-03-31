CHP’de 1 Nisan 2026’daki kurultay davası öncesi dikkat çeken bir sosyal medya hareketi yaşandı. Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu’nu kısa süreliğine takipten çıkması siyasette yeni tartışma başlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde gözler 1 Nisan 2026 Çarşamba günü görülecek kurultay davasına çevrilmişken, parti içi tansiyonu artıran bir sosyal medya gelişmesi gündeme oturdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Instagram hesabında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlunu kısa süreliğine takipten çıktı. Gelişme kısa sürede sosyal medyada yayıldı, ardından iki ismin yeniden takibe alındığı görüldü.

KURULTAY DAVASI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Söz konusu gelişmenin zamanlaması, yani kurultay davasından bir gün önce yaşanması nedeniyle parti kulislerinde ayrıca konuşulmaya başladı. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın yeni duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Dosyada aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanık hakkında 1 ila 3 yıl arası hapis cezası istendiği aktarılıyor.

CHP KAYNAKLARI: YANLIŞLIKLA OLDU

Takipten çıkma hamlesinin ardından parti kaynaklarından gelen bilgi ise olayın bilinçli değil, teknik ve idari bir “hesap temizliği” sırasında yaşandığı yönünde oldu. Habertürk, Yeni Şafak ve farklı haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre; aktif olmayan hesaplar ve siyasi olarak farklı çizgilere geçmiş isimler ayıklanırken, Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu hesaplarının da sehven listeden çıkarıldığı savunuldu. Bir süre sonra her iki isim yeniden takibe alındı.

SOSYAL MEDYADAKİ HAMLE NEDEN BÜYÜDÜ?

Normal şartlarda birkaç dakikalık bir sosyal medya hareketi çok büyümeyebilirdi. Ancak CHP’de son günlerde ana başlık kurultay davası ve bu davanın olası siyasi sonuçları olduğu için, bu adım doğrudan parti içi güç mücadelesiyle ilişkilendirildi. Özellikle kamuoyuna yansıyan “mutlak butlan” ve “B planı” tartışmaları nedeniyle, Özel’in hamlesi sosyal medyada siyasi mesaj olarak yorumlandı. Yani mesele yalnızca bir takip listesi değil; partideki hassas dengelerin ne kadar kırılgan hale geldiğini göstermesi açısından dikkat çekti.

GÖKHAN GÜNAYDIN'IN SÖZLERİ TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydının son günlerde yaptığı “bir gelişme bekliyoruz, B planımız var” açıklaması da bu tartışmanın büyümesinde etkili oldu. Bu çıkış zaten parti içinde ve siyasi kulislerde dava sonucuna ilişkin beklentileri yükseltmişti. Tam da böyle bir atmosferde yaşanan takip krizi, kısa sürede “parti içinde yeni bir kopuş mu var?” sorusunu gündeme taşıdı. Ama şu an için kamuoyuna yansıyan resmi çizgi, olayın yanlışlıkla gerçekleştiği yönünde.

GÖZLER 1 NİSAN'DAKİ DURUŞMADA

CHP’de asıl belirleyici başlık şimdi sosyal medya krizi değil, 1 Nisan 2026’daki dava duruşması olacak gibi görünüyor. Çünkü partide bütün dikkat, kurultay sürecine ilişkin yargılamadan çıkacak olası sonuçlara çevrilmiş durumda. Bu nedenle Özel’in kısa süreli takip hamlesi, tek başına teknik bir hata olarak açıklansa bile, mevcut siyasi iklimde daha büyük bir kırılmanın işareti gibi okunuyor. Şimdilik net olan şey şu: CHP’de dava öncesi tansiyon düşmedi, tam tersine daha görünür hale geldi.

Bir de işin seçmen tarafı var. Parti tabanı böyle dönemlerde genelde mahkeme takvimine, liderlerin açıklamalarına ve sembolik hamlelere daha fazla anlam yüklüyor. O yüzden birkaç dakikalık bir takip değişikliği bile bu kadar büyüdü. Kısacası, küçük gibi duran bir dijital hareket, büyük siyasetin ortasına düştü.