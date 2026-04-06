Akdeniz açıklarında 6 Nisan 2026 Pazartesi günü meydana gelen deprem kısa süreli tedirginlik yarattı. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 4.3, Kandilli Rasathanesi ise 4.7 olarak duyurdu.

Akdeniz deprem gelişmesi, 6 Nisan 2026 Pazartesi sabahında yeniden gündeme oturdu. Resmi verilere göre sarsıntı saat 10.52 sıralarında kaydedildi. Depremin deniz açıklarında meydana gelmesi nedeniyle özellikle kıyı hattındaki vatandaşlar, Antalya ve çevresinde deprem hissedildi mi sorusuna yanıt aramaya başladı.

AFAD VE KANDİLLİ FARKLI VERİLER PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın yayımladığı ilk bilgilere göre deprem, 4.3 büyüklüğünde ölçüldü. AFAD kayıtlarında sarsıntının derinliği 7,78 kilometre olarak yer aldı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerinde ise aynı sarsıntının 4.7 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Kandilli, depremin derinliğini bu kez daha farklı hesapladı ve yaklaşık 56,2 kilometre olarak paylaştı.

Bu tür farklar deprem sonrası ilk dakikalarda zaman zaman görülebiliyor. Ölçüm sistemi, merkez üssü değerlendirmesi ve derinlik hesabındaki teknik farklılıklar nedeniyle kurumların ilk verileri birebir aynı çıkmayabiliyor. Yani vatandaşın kafasını karıştıran şey yeni değil. Ama yine de ekrana düşen her rakam, özellikle kıyı kentlerinde yaşayanlar için ciddi bir tedirginlik yaratıyor.