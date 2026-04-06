Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında Uyuşturucu Ticaretinden kesinleşmişi 13 yıl 3 ay hapisle aranan Ö.K (42) Şeker hane Mahallesinde ve Uyuşturucu Ticaretinden ve Dolandırıcılık ve 6136 Sayılı Kanun Muhalefetinden Kesinleşmiş 17 yıl 4 ay hapisle aranan S.Y (38) Saray Mahallesinde yakalandılar. 2 firari hükümlüler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler Mehmet AL

