Antalya’nın Kepez ilçesinde ekmek almak için evden çıkan 79 yaşındaki adam, dönüş yolunda çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, mahallede derin üzüntü yarattı.

FECİ KAZA KEPEZ’DE YAŞANDI

Antalya Kepez’de ekmek almaya giderken yaşanan trafik kazası, dün akşam saatlerinde Düdenbaşı Mahallesi Ömer Buyrukçu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 79 yaşındaki Hamza Körük, ekmek almak için evinden çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, sokaktaki çöp konteynerinden atık topladıktan sonra hareket eden çöp kamyonu yaşlı adama çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Körük’ün bacaklarının üzerinden kamyon geçti. Araç, çalışanların uyarısıyla durabildi. O an orada olanlar… Ne olduğunu anlamaya çalışan birkaç kişi, sonra bir sessizlik.

SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ AMA...

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan kontrollerde yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu tür kazalar genelde birkaç saniyede oluyor. Bir adım erken ya da geç… Bazen sadece o kadar.

AİLESİ YIKILDI

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Hamza Körük’ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemler tamamlandıktan sonra cenaze, oğlu ve kızı tarafından teslim alındı.

Cenazenin teslimi sırasında kızının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Yakınlarının güçlükle ayakta durduğu o anlar, olaya tanık olanları da derinden etkiledi.

MAHALLEDE HÜZÜN VAR

Yaşlı adamın cenazesi defnedilmek üzere Kepez Altınova Mahallesi mezarlığına götürüldü. Mahalle sakinleri ise kazanın yaşandığı noktada sık sık benzer tehlikelerin yaşandığını dile getiriyor.

Antalya Kepez’de çöp kamyonu kazası yaşlı adam hayatını kaybetti haberi, özellikle yaşlıların yoğun olduğu mahallelerde trafik ve araç hareketlerinin yeniden tartışılmasına neden oldu.

Akşam saatleri… Ekmek almak için çıkılan kısa bir yol. Ama dönüş olmadı.