Antalya ile Alanya’yı bağlayacak otoyol projesinde güzergâh değişikliği tartışma yarattı. Çakallar Mahallesi sakinleri, cami, mezarlık ve evlerin risk altında olduğunu söyleyerek yetkililere çağrı yaptı.

Antalya–Alanya otoyol projesi güzergah değişikliği tartışması bölgede yeni bir gerilim başlattı. Alanya’nın Çakallar Mahallesi Hacı Ahmetler Mevkii’nde yaşayan vatandaşlar, sonradan belirlenen alternatif hattın yaşam alanlarını tehdit ettiğini savunarak resmi başvuruda bulundu.

Mahalle sakinleri, projeye tamamen karşı olmadıklarını özellikle vurguluyor. Tepkiler daha çok, güzergâhın değiştirilme şekline ve sonuçlarına yönelik.

“CAMİ, MEZARLIK VE EVLER TEHLİKEDE”

Mahalle halkı adına yapılan açıklamada, yeni güzergâhın 1 cami, 1 mezarlık ve yaklaşık 35 konutu doğrudan etkilediği belirtildi. Vatandaşlar, bunun sadece bir altyapı projesi değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir meseleye dönüştüğünü dile getirdi.

“Bu hat sadece evlerimizi değil, geçmişimizi de etkiliyor” diyen bölge sakinleri, özellikle mezarlık alanının zarar görme ihtimaline dikkat çekti.

Bir mahalle sakini durumu şöyle anlattı: “Yol yapılmasın demiyoruz… ama bu şekilde değil.”

5 MADDELİK TALEP LİSTESİ

Mahalleli tarafından ilgili kurumlara sunulan dilekçede 5 ana talep öne çıktı:

- Alternatif güzergâhın iptal edilmesi

- Projenin ilk ihale edilen güzergâhına dönülmesi

- Hacı Ahmetler bölgesindeki yaklaşık 4 km’lik hattın yeniden incelenmesi

- ÇED ve sosyal etki süreçlerinin şeffaf şekilde yürütülmesi

- Yetkililerin sahada inceleme yaparak halkla doğrudan iletişim kurması

İtirazların merkezinde “bilimsel planlama” ve “kamu yararı” vurgusu yer alıyor.

“ŞEFFAFLIK İSTİYORUZ”

Vatandaşlar, güzergâh değişikliğinin hangi teknik gerekçelerle yapıldığının açıklanmadığını belirterek sürecin şeffaf yürütülmesini talep etti. Açıklamada, “kapalı kapılar ardında alınan kararlar kabul edilemez” ifadesi öne çıktı.

Bu arada… bölgede herkes aynı fikirde değil. Yolun gelmesini isteyen ama yer konusunda kararsız kalanlar da var.

Bir şey net: Bu proje sadece asfalt meselesi değil artık.

SÜREÇ RESMİ BAŞVURULARLA DEVAM EDİYOR

Mahalle sakinleri, başvurularını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Antalya Valiliği başta olmak üzere ilgili kurumlara iletti.

Vatandaşlar, hem yaşam alanlarının korunması hem de kamu yararının gözetilmesi için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.