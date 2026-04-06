Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yola savruldu. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Alanya'da motosiklet kazası bu kez Kestel Mahallesi'nden geldi. Edinilen bilgilere göre M.O. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrası yola savruldu. Kazada ağır yaralanan sürücü için çevrede bulunan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olayın temel ayrıntıları yerel kaynaklarda da aynı şekilde aktarıldı.

KESTEL MAHALLESİ'NDE ASFALTA SAVRULDU

Kaza, Alanya Kestel Mahallesi motosiklet kazası başlığıyla gün içinde gündeme geldi. Kontrolden çıkan motosikletin devrilmesiyle birlikte sürücü asfalta düştü. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bölgede motosiklet kullanımının yoğun olması nedeniyle benzer kazalar Alanya'da sık sık dikkat çekiyor. Hele Kestel, Tosmur, Mahmutlar hattında kısa mesafede hızlanan sürücüler olduğunda, birkaç saniyelik kontrol kaybı bile ağır sonuç doğurabiliyor. Bu da işin en sert tarafı.

VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Yaralı sürücünün hastanede tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili kayıtlara da tek taraflı trafik kazası olarak geçen ilk bilgilerin paylaşıldığı görüldü.

Alanya'da özellikle motosiklet sürücülerinin kask, hız ve yol hakimiyeti konusunda daha dikkatli olması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Günlük hayatta işe, çarşıya ya da mahalle içinde kısa mesafeye giderken yapılan küçük bir hata, bazen uzun bir hastane sürecine dönüşebiliyor. Bir anlık denge kaybı yani.