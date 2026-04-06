Antalya Serik’te belediye binasına pompalı tüfekle ateş açıldı. Camlar parçalandı, saldırgan kısa sürede yakalandı.

SABAH SAATLERİNDE SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

Antalya’nın Serik ilçesi güne beklenmedik bir olayla başladı. Sabahın erken saatlerinde Serik Belediyesi hizmet binası önüne gelen bir kişi, yanında getirdiği pompalı tüfekle binaya ateş açtı. Olay anında çevrede büyük panik yaşandı.

Mahallede yaşayanlar o sesi duyunca önce ne olduğunu anlayamadı. Birkaç saniye… sonra camların patlama sesi geldi.

MOTOSİKLETLE GELDİ, 5 EL ATEŞ ETTİ

Edinilen bilgilere göre, Ş.D. isimli saldırgan motosikletiyle belediye binasının önüne geldi. Kısa süre bekledikten sonra pompalı tüfeğini çıkararak binaya doğru art arda 5 el ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği giriş kapısı ve vezne camları büyük bir gürültüyle parçalandı. O sırada içeride görevli personel olduğu öğrenildi ancak olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

ZABITA FARK ETTİ, POLİS ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Silah seslerini duyan nöbetçi zabıta ekipleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay sonrası kaçmaya çalışan saldırgan, motosikletini olay yerinde bırakarak yaya olarak uzaklaşmaya çalıştı.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, şüpheliyi saklandığı noktada yakalayarak gözaltına aldı.

Böyle olaylar genelde televizyonda olur sanılıyor ama… işte sabahın bir saatinde, belediye önünde.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulunurken, belediye binasında maddi hasar oluştuğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Saldırının kişisel bir husumetten mi yoksa farklı bir sebepten mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı. Soruşturma derinleştiriliyor.

Serik’te yaşanan bu olay, özellikle sabah saatlerinde belediye hizmeti almak için gelen vatandaşlar açısından ciddi bir güvenlik endişesi yarattı. Benzer olayların yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılması bekleniyor.

Bir anda oldu. Sonrası… zaten herkesin tahmin ettiği gibi.