İstanbul'da M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda 13 Ekim 2026 Salı sabahı elektrik kablolarında meydana gelen patlama, metro ulaşımında aksamalara neden oldu. Patlamanın ardından istasyona yayılan duman nedeniyle yolcular tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sabah saatlerinde yaşanan olayın ardından istasyonda güvenlik önlemleri alındı. Metro seferlerinin durdurulmasıyla birlikte Ihlamurkuyu ve hattın diğer bazı istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluştu. Görevliler, yolcuları güvenli alanlara yönlendirdi.

YOLCULAR VAGONLARDAN TAHLİYE EDİLDİ

Patlamanın ardından trenlerde bekleyen yolcuların tahliyesine başlandı. Bazı yolcuların yaklaşık 45 dakika boyunca vagonlarda beklediği öne sürüldü. Güvenlik görevlilerinin tahliye sırasında yolculara vagonlardan uzak durmaları yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Olay sırasında metroda bulunan bazı vatandaşlar, sosyal medya üzerinden tünelden patlama sesi duyduklarını ve seferlerin uzun süre aksadığını aktardı. Sabah işe ve okula gitmek için metro kullanan yolcular, yaşanan gecikmelere tepki gösterdi.

METRO İSTANBUL SEFERLERİN YAPILDIĞI İSTASYONLARI AÇIKLADI

Metro İstanbul, 13 Ekim 2026 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada M5 hattındaki ulaşımın teknik arıza nedeniyle iki ayrı bölümde sürdürüldüğünü duyurdu.

Metro İstanbul'un açıklamasında, "M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bu düzenlemeye göre Üsküdar'dan hareket eden trenler Çakmak İstasyonu'na kadar hizmet verirken, hattın Sultanbeyli yönündeki bölümünde seferler İmam Hatip Lisesi İstasyonu'ndan başlatıldı. Çakmak ile İmam Hatip Lisesi arasında bulunan Ihlamurkuyu ve Altınşehir istasyonları ise duyurulan sefer güzergâhlarının dışında kaldı.

M5 HATTINDA ULAŞIM NEDEN AKSADI?

İlk belirlemelere göre aksamanın nedeni, Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metro alanındaki kablolarda meydana gelen patlama oldu. Ancak patlamayı tetikleyen teknik soruna ilişkin ayrıntılı bir inceleme sonucu açıklanmadı. Metro İstanbul'un ilk duyurusunda arıza teknik bir sorun olarak tanımlandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi. Seferlerin tamamının ne zaman normal düzene döneceğine ilişkin ilk açıklamada kesin bir saat paylaşılmadı.

M5 METRO HATTI MAYIS AYINDA SULTANBEYLİ'YE UZATILMIŞTI

Metro İstanbul'un 22 Mayıs 2026 tarihli resmî duyurusuna göre M5 hattının Samandıra-Sultanbeyli uzatması aynı gün saat 12.30 itibarıyla yolcuların kullanımına açılmıştı. Bu kapsamda Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli istasyonları hizmete alınmıştı.

Mayıs 2026'da tamamlanan uzatmayla Üsküdar'dan Sultanbeyli'ye kadar ulaşım sağlayan M5 hattı, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki önemli toplu taşıma güzergâhlarından biri haline geldi. Hat, Üsküdar'da Marmaray ve Altunizade'de metrobüs bağlantısıyla farklı ulaşım sistemlerine erişim sağlıyor.

METROYU KULLANACAK YOLCULARA UYARI

13 Ekim sabahı açıklanan geçici sefer düzenlemesi nedeniyle özellikle Çakmak ile İmam Hatip Lisesi arasındaki istasyonlardan yolculuk yapacak vatandaşların ulaşım planlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Metro İstanbul'un duyurduğu iki ayrı işletme bölümü arasında doğrudan tren seferi yapılamıyor.

Yolcular, seferlerin güncel durumunu Metro İstanbul'un resmî internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edebiliyor. Arızanın giderilmesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından hattın normal işletme düzenine dönmesi bekleniyor.