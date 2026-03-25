Yasa dışı bahis ve şike soruşturmasında 3 aydır tutuklu bulunan Metehan Baltacı için tahliye kararı çıktı. Duruşma 12 Haziran’a ertelendi.

Türk futbol gündemini sarsan “yasa dışı bahis ve şike soruşturması” kapsamında tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Baltacı hakkında tahliye kararı verildi.

3 AYDIR TUTUKLUYDU

8 Aralık 2025 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan genç futbolcu, yaklaşık 3 aydır cezaevinde bulunuyordu. Bugünkü duruşmada savunmasını yapan Baltacı hakkında mahkeme, tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

Kararın ardından futbol camiasında da hareketlilik yaşandı. Çünkü bu dosya sadece bir oyuncuyu değil, Türk futbolunda bahis ve şike iddiaları tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

OKAN BURUK DA DESTEK İÇİN GELDİ

Duruşmayı takip edenler arasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yer aldı. Çağlayan Adliyesi’ne gelen Buruk’un yanı sıra, futbolcular Kazım Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım da Baltacı’ya destek verdi.

Adliye koridorunda kısa süreli bir hareketlilik oldu. Çok kalabalık değildi ama dikkat çekti.

DURUŞMA 12 HAZİRAN’A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Haziran 2026 tarihine erteledi. Süreç bu tarihe kadar devam edecek ve Baltacı bu süreçte tutuksuz yargılanacak.

Futbol kamuoyunda ise soru işaretleri sürüyor. Çünkü bu tarz dosyalar genelde uzun sürüyor ve sonucu kestirmek zor oluyor…

Alanya’da da futbolseverler gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle genç oyuncular için bu süreç bir tür uyarı olarak görülüyor.