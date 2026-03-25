Konya’da toplu taşımaya 14 ay sonra gelen zam sonrası ilçe hatlarında ücretler ciddi oranda arttı. Özellikle uzun mesafelerde fiyatlar dikkat çekiyor.

Konya’da toplu ulaşım kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren yeni zam kararı yürürlüğe girdi. Özellikle ilçeler arası otobüs ücretleri başta olmak üzere kent içi ulaşımda da fiyatlar yukarı çekildi.

14 ay aranın ardından yapılan zamla birlikte, en çok kullanılan hatlardan biri olan Çumra-Konya hattında ulaşım ücreti 70 TL’den 95 TL’ye yükseldi. Bu artış, kısa mesafeli yolculuklarda bile hissedilmeye başladı.

KISA MESAFE BİLE ARTIK CEP YAKIYOR

Yeni tarifeye göre kilometre bazlı ücretlendirmeler de dikkat çekiyor. Konya genelinde güncellenen fiyat listesi şöyle:

10 kilometre: 46 TL

15 kilometre: 55 TL

20 kilometre: 65 TL

25 kilometre: 72 TL

Özellikle kısa mesafede bile fiyatların bu seviyelere çıkması, günlük işe gidiş geliş yapan vatandaşlar için ciddi bir maliyet oluşturuyor.

İLÇE HATLARINDA YENİ ÜCRETLER

Zam sonrası ilçeler arası ulaşım fiyatları da netleşti. İşte güncel tarifeye göre bazı hat ücretleri:

Çumra: 95 TL

Kadınhanı: 110 TL

Karapınar: 259 TL

Akşehir: 350 TL

Ereğli: 350 TL

Beyşehir: 185 TL

Seydişehir: 350 TL

Cihanbeyli: 350 TL

Kulu: 400 TL

Özellikle Konya ilçeler arası ulaşım ücretleri 2026 yılı itibarıyla vatandaşın bütçesinde daha fazla yer kaplamaya başladı.

Yani sabah işe git, akşam dön… Ay sonu hesap yapınca rakam büyüyor. Özellikle asgari ücretle çalışan biri için bu artışın etkisi daha ağır hissediliyor.

Vatandaşlar ise art arda gelen zamların ardından ulaşım maliyetlerinin artık kira ve mutfak giderleriyle yarıştığını dile getiriyor. Birçok kişi alternatif ulaşım yollarını düşünmeye başladı ama… kolay değil.

ZAM NEDEN YAPILDI?

Ulaşım sektöründe artan akaryakıt maliyetleri, bakım giderleri ve işletme maliyetleri zam kararının ana gerekçeleri arasında gösteriliyor. Ancak bu artışların doğrudan vatandaşa yansıması tepkilere neden oluyor.

Benzer zamların önümüzdeki süreçte diğer şehirlerde de görülmesi bekleniyor.