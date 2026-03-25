Süper Lig'de liderliğini koruyan Galatasaray, milli aranın ardından derbi maçında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Bugün saat 19.00'da milli takımlarda yer almayan oyuncularla antrenmana çıkan Galatasaray'da iki oyuncu özel izin alarak çalışmalara katılmadı.

ICARDI İÇİN ANTRENMAN GERÇEĞİ

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Arjantin'e gitmek için izin isteyen, önce izin alamasa da ardından izin verilen Mauro Icardi'nin bu antrenmanda yer alıp almayacağı belirsizdi.

Antrenman sonrasında Icardi'nin çalışmalara katılmadığı, kızlarını görmek için gittiği Arjantin'de kalmak için ekstra izin aldığı ve Cuma günü İstanbul'a döneceği öğrenildi.

Icardi'nin yanı sıra Lucas Torreira'nın da ekstra izin aldığı aktarıldı.

NAFAKA SORUNU

Nafakayla ilgili Wanda Nara ile sorun yaşayan Galatasaraylı futbolcunun, nisan ayından itibaren her ayın 1’i ile 5’i arasında aylık 30 bin dolar yatırmasının zorunlu kılındığı, aksi takdirde yüzde 50 oranında para cezası verileceği ifade edildi.

Ayrıca, kızların 25 ve 26 Mart tarihlerinde okula gitmemeleri durumunda ek bir yaptırım uygulanacağı ve Nordelta’daki evin yaklaşık 400 bin dolar değerinde haciz altında olduğu, bu önlemin Hakim Hagopian tarafından konulduğuna dikkat çekildi.