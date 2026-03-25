Galatasaray’da Trabzonspor maçı yaklaşırken, takımın en çok konuşulan ismi bu kez sahadaki performansıyla değil, yaptığı seyahatle gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi’nin özel izin alarak Arjantin’e gittiği, ancak planlanan dönüşü yapmadığı öne sürüldü.

İddiaya göre Icardi, teknik direktör Okan Buruk’la görüşerek İstanbul’a dönüş için ekstra süre talep etti. Bu talebin kabul edilip edilmediğine dair net bir bilgi paylaşılmazken, oyuncunun dönüş tarihinin belirsiz kalması Galatasaray camiasında tartışmayı büyüttü.

Konuya tepki gösteren bazı taraftarlar, “Tam kritik maç öncesi yine aynı hikâye” derken, sosyal medyada da benzer yorumlar peş peşe geldi. Bir başka taraftarın sözleri de kısa ve netti: “Takımın düzeni var, bu iş…”.

Aslında bu, Icardi’nin Galatasaray’a geldiği günden bu yana zaman zaman gündeme gelen bir başlık. Oyuncunun izin süreçleri ve seyahatleri daha önce de konuşulmuş, özellikle fikstürün sıkıştığı dönemlerde “takım içi planlama” tartışmalarını alevlendirmişti.

Bu tür izin-konaklama meseleleri, sadece saha içini değil kulübün günlük düzenini de etkiliyor. Antrenman programı, maç hazırlığı, yolculuk planı derken; taraftarın da kafası ister istemez başka yere kayıyor. Sonuçta tribündeki insanın gündemi de aynı: maç bileti, ulaşım, hafta sonu planı, bir de stres.

Galatasaray cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama olup olmayacağı merak edilirken, gözler Icardi’nin İstanbul’a dönüşüne ve Trabzonspor maçı hazırlıklarına nasıl dahil olacağına çevrildi.

Kısa not: Süreci teknik heyetin takip ettiği, kararın da Okan Buruk’un planlamasına göre şekilleneceği belirtiliyor.